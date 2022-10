Nis rehabilitimi në brendësi të lagjeve/ Damian Gjiknuri: Bashkia e Elbasanit po bën një transformim tërësor, provë e përmirësimit të infrastrukturës!

Pas përfundimit të investimeve në qendër të qytetit, Bashkia e Elbasanit në bashkëpunim me qeverinë shqiptare dhe Fondin Shqiptar të Zhvillimit kanë nisur punën për shtrimin e mbi 70 mijë metra katror në lagjet e qytetit.

Sekretari i Përgjithshëm i PS Damian Gjiknuri, njëherësh dhe drejtues politik i shoqëruar dhe nga kryebashkiaku Gledian Llatja inspektuan punimet për transformimin e lagjes “Haxhias” në Elbasan.

“Ajo çfarë po bën Bashkia e Elbasanit është një transformim tërësor. Jo me shpenzime luksi, por shumë të nevojshme për njerëzit këtu pasi kur binte shi i mbyste balta dhe infrastruktura nuk qe e duhura. Janë një sërë programesh të riasfaltimit që po i bën Bashkia e Elbasanit edhe me mbështetjen e qeverisë shqiptare, Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Nuk janë pak 70 mijë metër katror që do të hidhen në pak muaj në Bashkinë e Elbasanit për të prekur shumë pika që kanë qenë disi jashtë vëmendjes për shkak se investimet kryesore kanë qenë në qendër”, theksoi Damian Gjiknuri.