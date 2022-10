OBT mbështet BE-në në luftën me patatet e skuqura të ngrira me Kolumbinë

Një panel i Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT) ka dënuar tarifat e vendosura nga Kolumbia për importet e patate të skuqura të ngrira, duke u mbështetur tek BE-ja, por grindjet e gjata midis dy palëve për këtë çështje nuk kanë përfunduar.









OBT, e cila ngriti një grup të posaçëm për të zgjidhur mosmarrëveshjen tregtare shumëvjeçare, publikoi një raport të hënën (10 tetor).

Raporti zbuloi se Kolumbia “po ashtu dështoi të përfshijë prova të mjaftueshme të dumpingut, dëmtimit dhe një lidhje shkakësore midis importeve të dampinguara dhe dëmtimit të supozuar”, dhe gjithashtu vuri në dukje disa shkelje të Marrëveshjes Anti-Damping të OBT-së.

Mosmarrëveshja filloi në vitin 2018 pasi Kolumbia vendosi tarifa deri në 8% për të luftuar importet e patatinave të lira të ngrira nga Belgjika, Holanda dhe Gjermania që thuhet se kanë përmbytur tregun që kur një marrëveshje tregtare midis BE-së, Kolumbisë, Ekuadorit dhe Perusë u zbatua në 2013.

Por shtetet eksportuese, duke përfshirë liderin global në eksportet e patateve të skuqura, së bashku me BE-në, e çuan rastin e tyre në Organizatën Botërore të Tregtisë (OBT), duke pretenduar se masat e Kolumbisë janë krejtësisht të pajustifikuara dhe dëmtojnë bizneset në të gjithë bllokun.

Në aspektin monetar, BE-ja në tërësi eksporton vetëm një fraksion, ose 19 milionë euro (18.43 milionë dollarë) të patate të skuqura të ngrira në Kolumbi në vit.

Megjithatë, mosmarrëveshja ka një rëndësi simbolike, veçanërisht për Belgjikën, e cila pretendon se ka shpikur të skuqurat “franceze”.

“Ne duhet të përdorim të gjitha mjetet në dispozicionin tonë për të hequr kufizimet tregtare që prekin bizneset evropiane, të mëdha dhe të vogla, në të gjithë sektorët e ekonomisë së BE-së,” tha komisioneri i atëhershëm i tregtisë i BE-së Phil Hogan në reagim ndaj barrierave tregtare në vitin 2020.

Nga ana e tij, Komisioni Evropian përshëndeti vendimin e OBT-së.

“Pengesat tregtare kolumbiane kundër patate të skuqura të ngrira belge, gjermane dhe holandeze janë në kundërshtim me rregullat e OBT-së”, tha ai në Twitter, duke shtuar se barriera të tilla duhet “prandaj të hiqen”.

“Tregtia me patate të skuqura do të jetë shumë më e lehtë tani e tutje”, shtoi dega ekzekutive e BE-së.

Beteja midis krijuesit të vetëshpallur të “patate të skuqura” dhe kultivuesit të patates është larg përfundimit, që do të thotë se detyrat aktuale do të mbeten në fuqi derisa OBT të japë vendimin e saj përfundimtar.

Në të vërtetë, Kolumbia nuk është e përgatitur të pranojë vendimin pa luftë, duke nisur një proces apelimi.

Ankesa duhet të vendoset brenda 90 ditëve, përveç nëse palët bien dakord ndryshe për kërkesën e arbitrave të apelit.

Nëse arbitrat e apelit do të konfirmojnë se masat kolumbiane janë diskriminuese, Kolumbia do të detyrohet të heqë masat, ose menjëherë ose brenda një periudhe kohore të negociuar me BE-në ose të përcaktuar nga arbitri i OBT-së.