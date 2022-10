“Për ju lufta është kujtim i largët, për ne një plag që dhemb”/ Rama pra KE-së: Po ndërtojmë marrëdhënie me Serbinë që dikur konsiderohej armik për vdekje

Kryeministri Edi Rama mbajti fjalën e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Këshillit të Europës, duke nënvizuar se institucionet ndërkombëtare nuk mund të dështojnë sa i takon te drejtes dhe fakteve pasi pasojat për shtetet do ishin fatale.









Edi Rama flet para Këshillit të Europës.

I nderuar KE, anëtarë të Asamblesë Parlamentare.

Jam mirënjpohës për t’iu drejtuar për një çëshjte thelbësore dhe të vërtetës. Unë përfaqësoj Shqipërinë por nuk kam ardhur të flas për Shqipërinë, edhe pse tema që dua të ndaj lidhet me Shqipërinë si trupi me shpirtin.

Ia vlen ta nisim me Shqipërinë pasi ka lidhje me çështjen e marrëdhënies se një vendi me të shkuarën e vetë dhe ndikimin që mund të ketë në të ardhmen. Lidhet me raprotin mes shtetve në Ballkan dhe më tej dhe mbi rolin që Europa luan me institucionet e zhvillimit.

Nëse institucionet e tilla dështojnë humbjet për ne janë shumë të mëdha sa dëmi që u shkaktohet viktimave. Është dëm për të tërë bashkësinë tonë të kombeve dhe popujve, për të kthyer një paqe të errët në historinë tonë për të shkruar një të ndritshme. Lufta është për ju një kujtim i largët, për ne është një plagë që ende dhemb ndërsa rrekemi ta shërojmë dhe sërish pavarësisht përballjeve me luftën nën ombrellën e këtij instituikoni që përcakton vendin si organizta udhëheqëse për të drejtat në kontinet, faktet nuk duhet të kërcënohen nga lojrat e pushtetit.

Në dekadat e fundit institucionet kanë qenë thelbësore në përcaktimin e vendeve në rajon. Shqipëria vijon të ndërtojë të ardhmen, të zhvillojë institucione demokratike ndërkohë që përndiqet nga fantazmet e aturoitarizmit, por edhe të ndajë marrëdhëniet me Serbinë që shumë kohë më parë konsiderohej një armik për vdekje tani është një partner për nismën e Ballkanit të Hapur.

Europa për ne është më shumë se projekt institucioni por ekzistencial. Kurr nuk e kmi pasur të drejtën për të zgjedhur, por vedosnin perandoritë dhe ideologjitë që na mbanin të kyçur larg europës.