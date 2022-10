Varhelyi: Shqipëria dhe MV kanë bërë hapa të rëndësishme për integrimin në BE

Komisioneri Evropian për Fqinjësinë dhe Zgjerimin, Oliver Varhelyi u shpreh se Shqipëria dhe MV kanë bërë hapa të rëndësishëm për integrimin e tyre në BE.









“Ballkani të shkëput etet nga energjia për energji ruse. Do të ndihmojmë Ballkanin për pavarësi nga energjia ruse. është bërë një hap i rëndësishëm , sa i përket Shqipërisë dhe MV. Procesi i skrining po ec me ritme te duhura. Maqedonia hapa të duhura për luftën ndaj korrupsionit. Shqipëria ka vijuar të bëjë progres të mirë me rezultate të mira, sa i përket sistemit gjyqësor dhe avancimit të sistemit të vetingut për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, tha Oliver Varhelyi gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Këshillit të Europës në Strasburg, ku është i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama.