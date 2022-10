VIDEO/ Shpërthen festa, Barcelona në avantazh

Barcelona ka ndëshkuar Interin.









Ishte Dembele ai që dërgoi topin në rrjetë në minutën 40′.

Barcelona dhe Inter zhvillojnë ndeshjen e vlefshme për xhiron e katërt të grupeve të Champions League. Ky 90 minutësh nuk është vendimtar për fatet e tyre, por mjaft i rëndësishëm për ecurinë në këtë kompeticion.Si Xavi, ashtu edhe Inzaghi, kanë vendosur për titullarët. Sfida e kaluar është fituar nga ekipi milanez me shfirat 1-0, falë një perle të Hakan Calhanoglu nga distanca.Interi renditet e dyta me 6 pikë, ndërsa Barcelona e sheh veten në vendin e 3-të me 3 pikë. Më poshtë keni rreshtimet.