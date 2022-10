Arrestohet në Kurbin 50-vjeçari i shpallur në kërkim ndërkombëtar, rezultonte i dënuar me 11 vite burg në Itali!

Një 50-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar me qëllim ekstradimi, i dënuar me 11 vite e 5 muaj burg për vjedhje në Itali, është lokalizuar dhe arrestuar në Kurbin nga policia dhe Interpol Tirana, në operacionin e koduar “Gjormi”.

“Policia e Kurbinit dhe Interpol Tirana, pas marrjes së informacionit për vendndodhjen e një shtetasi të shpallur në kërkim ndërkombëtar, finalizuan operacionin policor të koduar “Gjormi”, si rezultat i të cilit u kap në fshatin Gjormë, shtetasi A. (D).P. 50 vjeç, banues në fshatin Gjormë. Këtë shtetas, Gjykata e Imperias / Itali, me vendim penal në vitin 2013, e ka dënuar me 11 vite e 5 muaj burg, për veprën penale “Vjedhje” parashikuar nga Kodi Penal italian”. Arrestimi i tij, u bë i përkohshëm me qëllim ekstradimi në shtetin italian, ku vijojnë procedurat nga Interpol Tirana. Materialet procedurale të arrestimit, iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kurbin, për veprime të mëtejshme.”, njofton Policia e Shtetit.