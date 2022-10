“Djali im humbi jetën në Irak”/ Joe Biden ‘lajthit’ sërish, ngatërron vdekjen e të birit, Beau vdiq nga kanceri në tru (Video)

Presidenti amerikan Joe Biden tha gabimisht se djali i tij, Beau, “humbi jetën në Irak” gjatë një fjalimi në Kolorado të mërkurën.

“Unë e them këtë si baba i një njeriu që fitoi Yllin e Bronztë, Medaljen e Shërbimit të Lirë dhe humbi jetën në Irak”, tha Biden.

Theksojmë se Beau vdiq nga kanceri i trurit në vitin 2015.

Biden e mbajti fjalimin të mërkurën pranë Vail, Kolorado, ku caktoi kampin Hale si monument kombëtar.

Biden kishte thënë në një fjalim të vitit 2019, “[Për shkak të] ekspozimit ndaj gropave të djegura, sipas mendimit tim – nuk mund ta vërtetoj ende – ai u kthye me glioblastoma të fazës së katërt. Tetëmbëdhjetë muaj jetoi, duke e ditur se do të vdiste.”

Fox News Digital ka kontaktuar Shtëpinë e Bardhë për sqarime mbi komentin e Biden.

President @JoeBiden incorrectly said his late son Beau “lost his life in Iraq.” https://t.co/oZ9GRyRjcI pic.twitter.com/8OvjbQgUaT

— Washington Examiner (@dcexaminer) October 12, 2022