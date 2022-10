Julia Roberts dhe George Clooney zbulojnë pse nuk u takuan kurrë

Julia Roberts dhe George Clooney kthehen në ekranin e madh për herë të parë pas pesë vitesh me komedinë e re romantike, ‘Ticket to Heaven’.









Dy aktorët punuan fillimisht së bashku në vitin 2001 ‘Ocean’s Eleven’ dhe u ribashkuan dy vjet më vonë në ‘Rrëfimet e një mendje të rrezikshme’.

Duke folur për takimin dhe përshtypjet e tyre të para për njëri-tjetrin, Clooney tha: “Roberts më bëri të qesh”, ndërsa aktorja e quajti bashkëpunëtorin e saj “të butë”. Më pas, dy yjet u pyetën se çfarë admirojnë më shumë tek njëri-tjetri. Clooney foli për “mirësinë” e saj dhe Roberts tha se ajo e respekton atë për “fortësinë” e tij.

Edhe pse fansat e tyre do të donin t’i shihnin si çift, ata janë vënë në siklet vetëm nga kjo ide.

Gazetari bëri pyetjen që shumë fansa të të dyve pyesin prej vitesh: “A keni pasur ndonjëherë një politikë mostakimi në atë kohë…Vite e vite më parë, para se të ishit në një lidhje?

Roberts u përgjigj: “A nuk duhet të takohemi me njëri-tjetrin? Nuk mendoj se kishim nevojë ta deklaronim këtë. Thjesht nuk dukej e drejtë”.

Julia së fundmi festoi 20 vjetorin e martesës me Danny Moder. Roberts dhe Moder u takuan për herë të parë në xhirimet e filmit “The Mexican” të vitit 2001, në të cilin ajo luajti së bashku me Brad Pitt. Moder ishte në kastin e filmit. Ylli i “Pretty Woman” ishte i martuar më parë me këngëtaren e kantri, Lyle Lovett, nga 1993-95. Roberts dhe Moder kanë binjakë 17-vjeçarë, Hazel dhe Phineas “Finn”, përveç djalit Henry, 14. Ata ishin gjithmonë në një lidhje “Julia ishte gjithmonë në një lidhje, ose unë isha në një lidhje dhe u bëmë miq menjëherë”, tha Clooney. “Ishte vetëm kënaqësi për ne. Pra, nuk mendoj se ka pasur ndonjëherë ndonjë mendim të tillë”.

Ai tha me shaka se marrëdhënia e tij me Robertsin nuk ishte kurrë “më e thellë ose të shkojë një hap më tej”.

Roberts pati një reagim të fortë ndaj shakasë së Clooney dhe filloi të pretendonte se po mbytej. “Nuk është dashur të reagoje aq keq”, tha ajo duke qeshur.

Clooney u martua me avokaten ndërkombëtare të të drejtave të njeriut Amal Alamuddin në vitin 2014, dhe çifti mirëpriti binjakët Alexander dhe Ella në 2017.

George zbuloi gjithashtu një traditë të ëmbël që ka me gruan e tij Amal. “Çdo vit (ne shkojmë) në përvjetorin tonë dhe u shkruajmë (letra) fëmijëve dhe kemi gati rafte që ata t’i lexojnë kur të rriten,” tha ajo.

“Ticket to Heaven” interpretojnë Roberts dhe Clooney si prindër të divorcuar prej gati 25 vitesh, të cilët janë të gatshëm të provojnë pothuajse çdo gjë për të ndaluar vajzën e tyre të martohet impulsivisht me një burrë që sapo takoi.

Filmi i drejtuar nga Al Parker shënon komedinë e parë romantike të Roberts në 20 vjet.

Pse Roberts qëndroi larg komedisë

“Njerëzit ndonjëherë keqinterpretojnë sasinë e kohës që ka kaluar dhe unë nuk kam bërë një komedi romantike ashtu siç nuk dua”, tha Roberts për New York Times.“Nëse do të lexoja diçka që mendova se ishte niveli i ‘Notting Hill’ ose ‘Dasma e mikut tim më të mirë’ të argëtimit të çmendur, do ta bëja. Ata nuk ishin deri në filmin që sapo bëra që Ol Parker shkroi dhe drejtoi.

Ajo shtoi: “Por edhe me këtë, mendova, ‘Epo, fatkeqësi, sepse kjo funksionon vetëm nëse është George Clooney. Dhe ja, Xhorxhi ndjeu se po punonte vetëm me mua. Disi ia dolëm të dyve dhe shkuam”.