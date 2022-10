Kapet më shumë se një ton kokainë e fshehur në 432 kuti kallamarësh në Ekuador! Roli i shqiptarëve në transportin e droës

Policia e Ekuadorit raportoi se, gjatë një operacioni, në portin e Guayaquil u gjet një kontejner me 432 kuti kallamarësh të kontaminuar me drogë. Pas analizave të kryera, u konfirmua zbulimi i 1294 zarfave me hidroklorur kokaine, të cilat efektivët e policisë i zbuluan në një kontenier transporti me kallamar të ngrirë. Lëndët fshiheshin në çatinë e kontejnerit dhe në mes të produktit detar me qëllimin për ta fshehur pas erës karakteristike të kallamarit.









Njësia e Informacionit për Portet dhe Aeroportet (UIPA) e Drejtorisë së Policisë Kundër Narkotikëve drejtoi tre operacione që sollën sekuestrimin. Destinacioni i mallit të konfiskuar ishte Mbretëria e Belgjikës. Njësitë e inteligjencës dhe Qendra Rajonale e Trajnimit të Qenve gjithashtu morën pjesë në operacion. Të dielën, më 9 tetor, një qen antidrogë gjeti 1294 pako me kokainë në ngarkesën me kallamar.

Pesha totale e drogës ishte 1.5 ton, ekuivalente me 13 milionë doza, tha koloneli Milton Montalvo Calderón, zëvendës komandant i Distriktit 8, i cili përfshin kantonet Guayaquil, Durán dhe Samborondón.

Gjatë një operacioni tjetër është arrestuar një person me 120 pako me hidroklorur kokaine. Pesha totale e alkaloidit është 304 paund, e barabartë me 1.2 milion doza. Gjithsej 154 ton ose 340 mijë paund drogë, baraz me 1.4 miliardë doza, janë sekuestruar në të gjithë vendin që nga 1 janari i këtij viti. Në Distriktin 8, konfiskimet arritën në 78 ton ose 172,000 paund.

Ata kapën më shumë se një ton kokainë të fshehur në 432 kuti kallamarësh në Ekuador

Në orët e para të 10 tetorit, shtatë persona (tre gra dhe katër burra) u arrestuan në lidhje me mikrotrafikim. Policia ka raportuar se ka sekuestruar 553 gram heroinë, ekuivalente me 15 000 doza dhe 1 031 gram kokainë, ekuivalente me 10 000 doza.

Kapiteni Héctor Huilcapi, kreu i Njësisë Kundër Trafikimit të Konsumit të Brendshëm në Guayaquil, tha se dyshohet një ish-oficer policie që do të ishte drejtuesi i kësaj organizate kriminale, përveç dy grave që do të kryenin funksionet e shitësve. Ai tregoi se droga vinte nga Kolumbia dhe se ajo ruhej në Durán, ku dy të arrestuarit ishin përgjegjës për shpërndarjen e saj në tregun e konsumit të Guayaquil dhe prej këtu në kantone apo rajone të tjera të vendit. Kapiteni Huilcapi siguroi se dy mijë doza shiteshin në ditë. Kjo do të thotë se, me 2000 doza të shitura në ditë dhe 1.4 trilion doza të tërhequra nga qarkullimi në ditë, sasia e produktit që mikrotrafikimi nuk mund të shiste është e pamatshme.

Njësia kundër trafikimit të konsumit të brendshëm në Guayaquil arrestoi shtatë persona në operacionet e kryera në zonat më të dhunshme të kantoneve Guayaquil dhe Durán. Agjentët bastisën 11 shtëpi në procese të ndryshme gjyqësore. Agjentët u vendosën pas një hetimi tre mujor në Pascuales, Florida, Nueva Prosperina dhe Duran.

Një ish-oficer policie, i cili u pushua nga puna për zhvatje në vitin 2006, është akuzuar si kreu i bandës kriminale të drogës pas këtyre krimeve. Një tjetër i arrestuar është gjithashtu me precedentë penalë. Gjatë kapjes së kreut të grupit u sekuestruan 12 celularë, 2726 dollarë amerikanë dhe peshore me doza peshuese të alkaloideve të destinuara për shitje.

Presidenti ekuadorian Guillermo Lasso konfirmoi se Policia Kombëtare çarmatosi 531 organizata kriminale që vepronin në Guayaquil. Njoftimi u bë në seancën solemne për 202 vjetët e Pavarësisë së Guayaquil, i njohur si kryeqyteti tregtar i Ekuadorit, i cili tashmë është një nga 50 qytetet më të rrezikshme në botë për shkak të rritjes së dhunës. Qyteti konsiderohet një qendër logjistike për transportin e drogës në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, sipas Departamentit të Shtetit të SHBA. Për më tepër, një hetim i fundit zbuloi se mafia shqiptare kontrollon rrugët e paligjshme të kontrabandës së kokainës dhe madje ngriti “shkolla vrasëse” në qytet, duke rekrutuar fëmijë deri në 10 vjeç.