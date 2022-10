“Do kemi një marrëveshje shumë shpejt”, Berisha tregon detaje nga takimi me Metën

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka folur për primaret, por edhe për një bashkëpunim me kryetarin e Partisë së Lirisë Ilir Meta. Ai tregoi se gjatë takimit, Meta i është dukur shumë pragmatist, ndërsa tha së shumë shpejt do të këtë një marrëveshje sa i takon garës për zgjedhjet lokale.









“Do caktohen qarqet ku do ketë kandidatë të PD. Zoti Meta në fakt ishte shumë pragmatik. Më erdhi më tezën se sa herë kemi kërkuar bashkitë e mëdha, jemi tradhtuar nga partitë e mëdha. Mori Elbasanin, e nuk mund të them që u mobilizua e gjithë PD e Elbasanit. Ai më tha mua, se kishte ndërmend që të bënte fushatë për këshillat bashkiake. Jemi një koalicion. Do kemi një marrëveshje shumë shpejt. Me këshillat bashkiakë do të dalin me logon e tyre. Nuk janë kundër Primareve por kërkojnë “poll-e”. Nuk jam kundër, por janë të kushtueshme”, theksoi ai në emisionin “Opinoin”.