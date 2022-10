Kim Kardashian ka bërë seks me Pete Davidson para oxhakut për të nderuar gjyshen

Kim Kardashian ka pushtuar shpesh lajmet me paraqitjet e saj, jetën e saj të dashurisë dhe sigurisht me deklaratat e saj.









Reality show “The Kardashians” nxjerr në dritë shumë nga ato që ndodhin pas “dyerve të mbyllura” të familjes së njohur. Mes tyre dhe jeta e tyre dashurore.

Ndonëse Kim Kardashian dhe Pete Davidson janë ndarë prej disa kohësh, episodet e reja të reality show-t kanë përfshirë shumë referenca për lidhjen e tyre, pasi xhirimet tashmë ishin zhvilluar ndërkohë që çifti ishin ende bashkë.

Në episodin e sapo transmetuar, Kim zbulon një moment dashurie mjaft të “çuditshme” me ish-partnerin e saj. Më konkretisht, ajo duket se po flet me gjyshen për seksin, ndërsa i ka treguar se në një nga momentet më intime me aktorin e humorit është “frymëzuar” prej saj.

“E di çfarë është çmenduri?”, nis t’i thotë, ndërsa 88-vjeçarja nuk e imagjinon në asnjë mënyrë vazhdimin e historisë së saj.

Kim Kardashian’ ‘honoured’ grandmother by having sex in front of fireplace https://t.co/y8FAr9oo2m pic.twitter.com/n8Wm3YB3QG — Toronto Sun (@TheTorontoSun) October 13, 2022

“Unë dhe Pete po qëndronim në hotelin në Beverly Hills fundjavën e kaluar dhe u ulëm para oxhakut dhe biseduam për orë të tëra. Në një moment i thashë: “Gjyshja më tha që vërtet e jeton jetën kur bën seks para oxhakut”. Pra, bëmë seks para oxhakut për të të nderuar”, i tha Kardashian dhe ndoshta reagimi i gjyshes së saj nuk ishte ai që priste.

Jo vetëm që 88-vjeçarja nuk dukej e “tronditur” nga përshkrimi, por frika e saj e vetme ishte se dikush mund t’i shihte. “Nuk besoj se kjo ka ndodhur në hollin e hotelit?”, pyeti ajo, ndërsa Kim iu përgjigj negativisht.

“Jo në holl!” e siguroi aji, më pas shtoi: “Por sa e frikshme është të mendosh për gjyshen përpara se të bësh seks?”