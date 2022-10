“O merre për nuse, o do e vras djalin”/ Ç ‘ndodhi një natë para ballafaqimit në lokal që shkaktoi tragjedinë në Klos!

Të tjera detaje kanë dalë nga masakra e ditës së djeshme në Klos, ku u ekzekutuan dy persona, Ilir dhe Kenado Shira që ishin babë e bir dhe u vetëvra autori, Fiqiri Mjeshtri. Gjithashtu nga sulmi me armë mbetën të plagosur edhe Eglantin dhe Renato Hasula.

Duke folur në News 24, per emisionin “Me zemer te hapur” te moderatores Evis Ahmeti, vëllai i autorit të vrasjes, Fatmir Mjeshtri është shprehur se gjithçka ka ndodhur pas agravimit të situatës, pasi djali 17-vjeçar kishte bërë padrejtësi “në kurriz” të vëllait të vajzës së tij.

Ai shtoi gjithashtu se ishte ulur në tavolinë me të vëllanë dhe djalin e babain e familjes Shira, të cilët ishin edhe viktimat e atentatit.

“Edhe nuk i ka thënë se kush jam e si jam. Ja ka çu atij në Angli, Marjoni, ja ka dërguar babit të Sarës. Edhe thuhet që filan fëmijë ka lidhje me vajzën tende. Në momentin e ballafaqimit një natë më parë, unë kam takuar babën e Shirës dhe ja ka sqaruar djali të gjitha, edhe ne e pyetëm pse e ke bërë gocën në këtë pikë, duke e turpëruar. A e do apo çfarë e pyetëm ne. Ai nuk thoshte asgjë. Vllai ishte më i revoltuar, se e kishte fëmijën e vetë. Vëllai më ka thënë o ta marri ta bëj nuse këtë o do vras djalin. Ne nje moment une thashe e tha nga gjaknxehtesia, I thashe leje mo vlla se pune kalmajsh, ore ke per tja thene tha kam per te vrare cunin nese nuk e merr per grua.”, u shpreh ai.