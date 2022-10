Progres-Raporti i KE, Klevis Balliu: Emëron Edi Ramën vrasës të integrimit, rrezik kombëtar!

Shefi i Organizimit në PD, Klevis Balliu ka reaguar pas progres/raportit të publikuar më 12 tetor nga Komisioni Evropian për Shqipërinë, ndërsa e ka quajtur kryeministrin Rama sipas tij “vrasës të integrimit”.









“Me Edi Ramën rikthimi i vizave fatkeqësisht është i sigurtë. Me Edi Ramën Shqipëria do të rikthehet në izolim total dhe shqiptarët nuk do kenë më mundësi të udhëtojnë pa viza”, shkruan ndër të tjera Balliu në rrjetet sociale.

POSTIMI I PLOTË I KLEVIS BALLIUT:

Progres Raporti i KE emëron Edi Ramën: VRASËS TË INTEGRIMIT Progres Raporti i KE vërteton regresin që Shqipëria ka bërë në luftën kundër korrupsionit, krimit dhe në rrugën e saj drejt integrimit. Aktet e fundit të qeverisë për pasaportat e arta të qeverisë, që përkthehen në pasaporta me koncesion, kanë detyruar Europën të paralajmërojë rikthimin e vizave, pasi sipas tyre çdo terrorist, kriminel, oligark rus mund të blejë pasaportë në Shqipëri ndaj dhe nuk mund të ketë Shegen me pasaporta që janë në shitje. Amnistia fiskale e Edi Ramës që nuk ka lidhje me emigrantët por ka lidhje me hajdutët e qeverisë dhe partnerët e saj që kërkojnë të legalizojnë paratë që i kanë vjedhur shqiptarëve me tendera dhe PPP e Ramës, është mbrojtje dhe legalizim i korrupsionit. Korrupsioni vetë në Shqipëri sipas Raportit është shtrirë në çdo celulë të qeverisë dhe ka një rritje progresive. Me Edi Ramën rikthimi i vizave fatkeqësisht është i sigurtë. Me Edi Ramën Shqipëria do të rikthehet në izolim total dhe shqiptarët nuk do kenë më mundësi të udhëtojnë pa viza. Edi Rama është RREZIK KOMBËTAR.