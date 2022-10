Sergey Surovikin/ Si gjenerali “Armagedon” e ndërtoi karrierën dhe pasurinë e tij mbi njëqind e dy njerëz të vdekur

Gjatë karrierës së tij ushtarake, Sergei Surovikin mori pjesë në pesë luftëra në mbarë botën, duke lënë pas njëqind e dy civilë të vdekur dhe qytete të shkatërruara. Ky veprim i dha atij pseudonimin rrëqethës “Armageddon”.









Vladimir Putin, duke parë se është “shtrënguar” pasi lufta në Ukrainë nuk po shkon siç kishte planifikuar, ka vendosur t’i japë çelësat e trupave ruse te Surovikin në një përpjekje të dëshpëruar për të shpëtuar profilin e tij.

Shenjat e para të shkrimit të Surovykin në terren u bënë të dukshme të hënën kur dhjetëra raketa goditën dhjetëra zona në të gjithë Ukrainën. Rezultati ishte 19 të vdekur, dhjetëra të plagosur dhe shumë infrastruktura të dëmtuara.

Të martën, më 11 tetor, gjenerali “Armagedon” po festonte 56-vjetorin e lindjes, kur presidenti rus e telefonoi në telefon. Putin e përgëzoi për goditjet e arritura nga ushtria ruse dhe ndërsa pak më parë kishte folur për hakmarrje lidhur me sulmin në urën e Kerçit që lidh Rusinë me Krimenë.

Linjat e ashpra të Kremlinit e adhurojnë atë

Linjat e ashpra ruse në Kremlin e adhurojnë atë ndërsa grupet e të drejtave të njeriut e urrejnë atë. “Armagedoni” është fajësuar për mizoritë duke përfshirë sulmin me armë kimike në Siri.

Siç vë në dukje Daily Mail në artikullin e saj, gjatë tre dekadave ai u ngjit hap pas hapi në hierarkinë ushtarake, dy herë iu shmang burgut ndërsa la pas një seri vdekjesh të çuditshme pas tij. Në fakt, gjatë kësaj periudhe nuk dihet se si ai dhe gruaja e tij Anna krijuan një pasuri të madhe.

Mënyra e veprimit të “Armagedonit” është të godasë qytetet me raketa. Eksperti ukrainas Oleksandr Danilyuk tha se ai “ka qenë gjithmonë një mbështetës i fortë i sulmeve masive me raketa në infrastrukturën civile” dhe shtoi se ai “nuk ka fare interes për jetën njerëzore”. Sipas Daily Mail, ngritja e Surovikin në majë është ndërtuar në një mal me civilë të vdekur.

“Armagedoni” ka lindur në Novosibirsk, kryeqyteti i Siberisë dhe hera e parë që ai u bë i famshëm ishte gjatë përpjekjes për grusht shteti në vitin 1991. Më pas njësia e tij shkaktoi vdekjen e protestuesve që ishin mbledhur në Moskë për të mbrojtur presidentin e zgjedhur Boris Jelcin.

Me gradën major, ai u dërgua në burg ku qëndroi për gjashtë muaj. Megjithatë, ai u lirua nga burgu pasi të gjitha akuzat ndaj tij u rrëzuan. Në vitin 1995 u burgos sërish pasi akuzohej për trafik armësh. Ndonëse u shpall fajtor, ai u lirua me një vit dënim me kusht. Dhe në atë rast dënimi i tij u rrëzua më vonë.

Një tjetër incident pasoi me të si protagonist. Një depo armësh nën kontrollin e tij në Siberi humbi pjesën më të madhe të përmbajtjes së saj në një zjarr. Pavarësisht se 12 gjeneralë u qortuan, ai arriti të arratisej sepse ishte me pushime.

Herën tjetër që u përfshi Surovikin ishte kur një kolonel e akuzoi se e kishte rrahur gjatë një konfrontimi politik. Një muaj më vonë Surovikin qortoi ashpër një kolonel i cili më pas kreu vetëvrasje. Më vonë, ushtarët nën komandën e tij kryen krime lufte duke rrahur civilë çeçenë, duke djegur shtëpi dhe duke vrarë një të moshuar. Rezultati ishte 1.7 milion paund dëmshpërblim.

Në vitet në vijim pati akuza se ai kërcënoi të vriste një gazetare të njohur dhe deputete liberale, e cila po hetonte aktivitetet e biznesit të gruas së tij Anna. Gruaja e “Armagedonit” zotëron disa apartamente luksoze. Në fakt, ka raporte se ajo zotëron një ngastër toke në një periferi të shtrenjtë të Moskës dhe afër oligarkëve të pasur.

Indiferenca e tij ndaj civilëve

Gjatë luftës së dytë çeçene ai ishte përsëri në ballë të lajmeve. Nëntë nga ushtarët e tij vdiqën pasi hynë në një shtëpi dhe morën një breshëri armësh që shkaktoi shembjen e mureve. Me këtë rast mediat vendase pohuan se disa nga ushtarët ishin të dehur dhe njëri prej tyre kishte qëlluar me një granatëhedhës.

Pas kësaj ngjarjeje “Armagedoni” u zotua të hakmerrej për humbjet e ushtarëve të tij. Ai posaçërisht deklaroi se për çdo ushtar të vdekur do të vriste tre rebelë. Pak ditë më vonë u bë e ditur se 24 “banditë” u vranë dhe tetë u arrestuan. Surovikin madje shkoi aq larg sa u ankua për kufizimet ligjore që i pengonin ata të “punonin me aq efikasitet sa mundemi”.

Për të përforcuar arsyetimin e tij ai dha si shembull ushtarët që qëlluan një makinë në të cilën hipnin një grua dhe një fëmijë së bashku me një luftëtar. Sipas tij, nuk ishte për t’u habitur që “oficerë të talentuar dhe të ndershëm që shërbejnë në Çeçeni zhvillojnë të ashtuquajturën sindromën Ulman”.

Një veteran i katër luftërave

“Armagedoni” është një veteran i fushëbetejës, pasi ka marrë pjesë në luftërat në Afganistan, Taxhikistan dhe Çeçeni. Në të njëjtën kohë, veprimi që zhvilloi në luftën siriane e forcoi profilin e tij të ashpër.

Charles Lister, një bashkëpunëtor i lartë në Institutin e Lindjes së Mesme në Uashington, e përshkroi atë si “një udhëheqës brutal”. Në të njëjtën kohë, një raport nga Human Rights Watch e identifikoi “Armagedonin” si një nga zyrtarët e lartë ushtarakë që “goditi pa dallim shtëpi, tregje, shkolla dhe objekte të kujdesit shëndetësor” duke përdorur armë kimike.

Një burim pranë Kremlinit i cili foli me një gazetar tha se “Surovikin nuk ka emocione”. Lideri çeçen Razman Kadyrov është ndër admiruesit e tij, ndërsa Yevgeny Prigozhin, i njohur gjithashtu si “kuzhinieri i Kremlinit”, e përshkroi atë si “komandantin më të aftë të Rusisë”. Së fundi, janë edhe analistët që besojnë se “Armagedoni” është koka turku, duke thënë se Putin pretendoi se instalimi i tij është bërë nga ministri i Mbrojtjes Sergei Shoigu, i cili është “përhumbur” për shkak të dështimeve të fundit në frontin e luftës.