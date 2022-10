SHBA/ Kongresi i bën thirrje Trumpit të dëshmojë për pushtimin e Kapitolit

Ligjvënësit amerikanë që hetojnë pushtimin e Kapitolit të 6 janarit votuan unanimisht të enjten për të thirrur ish-presidentin Donald Trump.

Vendimi u mor gjatë një seance publike nga komiteti i Dhomës së Përfaqësuesve, i cili kishte premtuar se do të zbulonte detaje të reja rreth kryengritjes së 6 janarit.

Të nëntë anëtarët e komitetit (shtatë demokratë dhe dy republikanë) votuan për thirrjen e Trump për të dëshmuar nën betim dhe për të prodhuar dokumente për atë që ndodhi më 6 janar 2021.

Sipas ligjit federal, mosrespektimi i një thirrjeje të Kongresit për të paraqitur ose prodhuar dokumente, është kundërvajtje, dënohet me burgim nga një deri në 12 muaj.

Nëse komisioni kërkon një thirrje dhe ajo shpërfillet, nga dhoma e plotë i kërkohet të votojë nëse do t’ia referohet rasti Departamentit të Drejtësisë për të vendosur nëse do të ngrihen akuza.

BREAKING: The House select committee investigating the Jan. 6 assault on the U.S. Capitol has voted to subpoena former President Donald Trump. pic.twitter.com/Mkl2BvZeoq

— CBS News (@CBSNews) October 13, 2022