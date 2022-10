“Me 29 tetor kurorëzohet programi politik i PL-së”, Meta: Shumë personalitete që kanë qenë te LSI, mund të mos jenë aty

Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka folur për përgatitjet e kësaj force opozitare tashmë që zgjedhjet vendore janë afër. Meta theksoi se me datë 29 tetor do të finalizohet programi politik i PL-së dhe shumë personalitete që kanë qenë pjesë e LSI-së mund të mos jenë më, duke shtuar se do përfshihen emra të rinj.









“Vendimi për ndryshimin e emrit nuk u mor për 4 orë. Ata nuk donin ta besonin që Luli ishte i shitur. U kam bërë edhe një letër të dyve e kenë arkivën e presidencës. Bashës dhe Kryemadhit. Duke qenë se janë zgjedhjet dhe situate është e tensionuar, e shikoja që Basha ishte në sinkron me Ramën u thamë keni përgjegjësi të madhe. Nuk e bëra kot. Nuk kisha ndonjë besim të madh. Në 26 Prill kam bërë të qartë që Ilir Meta në 24 Korrik mbaron detyrën dhe më 25 kthehet. Disa gjëra i kam menduar prej kohësh. Për shumë çështje kemi diskutuar, por ata e kanë pranuar që kanë bërë gabime. E dinin që kjo ishte zgjidhje e pashmangshme. Më 29 tetor kurorëzohet program politik i Partisë së Lirisë. Nuk kemi ende një program sepse do të diskutohet me grupe pune. Do të zgjidhet Komiteti i Përhershëm. Shumë personalitete që kanë qenë të LSI mund të mos jenë aty dhe shumë të tjerë që vijnë me qasje tjetër nga kjo forcë politike do kenë mundësi të përfshihen”-tha Meta.