Eni Koçi dhe Genc Prelvukaj bëhen prindër për herë të parë, zbulojnë emrin që kanë zgjedhur për vajzën

Këngëtarja e njohur, Eni Koçi është bërë nënë për herë të parë. Në një postim në rrjete sociale tregon se ka sjellë në jetë vajzën, të cilën e ka pagëzuar me emrin Adea.









Fotografinë me dorën e të porsalindurës e ka shoqëruar me një dedikim për të.

“Mirë se erdhe Adea Prelvukaj. Jam e bekuar që sot mora emrin më të shenjtë, emrin Nënë. Adea ime, të dua më shumë se cdo gjë në botë. Faleminderit që ma zbukurove jetën”, shkroi Eni.

Prej vitesh po shijon historinë e dashurisë me Genc Prelvukaj, ndërsa zbuloi se ishte shtatzënë me këngën ‘Ama’, të cilën e solli në bashkëpunim me partnerin.