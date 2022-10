A është Gaforrja ters dhe Bricjapi i mëzitshëm? Ne zbërthejmë steriotipet më të zakonshme të zodiakut

Në rastin e shenjave të zodiakut sjellja përforcohet edhe më shumë, duke qenë se ashendenti (dritarja jonë ndaj të tjerëve) dhe hëna jonë (në një farë mënyre sjellja jonë) luajnë gjithmonë një rol. Sido që të jetë, shenjat kanë karakteristika bazë që i mashtrojnë lehtësisht injorantët duke i çorientuar nga realiteti i tyre. Më poshtë lexoni se si mund të ndodhë kjo me çdo përfaqësues të zodiakut.









Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Nëse shoqja juaj dëshiron t’i hakmerret dikujt për atë që i ka bërë, do të jeni personi i parë që ata dinë të nxitoni për ta ndihmuar. Është sikur edhe ajo është e lënduar. Për shumë njerëz, impulsiviteti dhe drejtësia juaj përkthehet në një oreks për një luftë. Gabim i madh, sepse pavarësisht mungesës së durimit që ju dallon, ju e dini kur të kërkoni atë që është me të drejtë tuajën dhe kur të tërhiqeni. Gjithashtu, ju nuk jeni aq marramendës sa dukeni, thjesht Dashi tërheq vëmendjen me dashje dhe pa dëshirë, ndërkohë që shpesh pushtohet nga nevoja për t’u zhdukur nga faqja e dheut.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Nuk jeni “kau” kokëfortë që të gjithë ju paraqesin. Kokëfortësia juaj shfaqet kur ndjeni nevojën për të mbrojtur veten kur ju bëhen akuza të rreme. Për shkak të ndjeshmërisë suaj, shpesh vendosni ujë në verë dhe për shkak se jeni të përkushtuar ndaj njerëzve që i konsideroni tuajat, nuk e keni të vështirë të pranoni gabimin tuaj. Thjesht duhet ta kuptoni.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Ju karakterizojnë të paqëndrueshëm, nervoz dhe kryesisht me dy fytyra. Në fakt, ju jeni kameleonë të përsosur që dini të përshtateni kudo që të vendosen dhe keni reflekse të shkëlqyera kur merrni një informacion të dobishëm. Ky informacion ndërkohë, sa i dashur është për ju!

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Qëndrimi juaj ndaj jetës që në mënyrë të pandërgjegjshme ju detyron të dëshironi të jeni të pëlqyer nga të gjithë – pasiguria juaj e tepruar, domethënë – interpretohet nga disa si një dobësi. Megjithatë, emri juaj i shenjës nuk është i rastësishëm, dhe kjo është arsyeja pse shumica e njerëzve habiten kur veproni nën tokë dhe ndonjëherë mbështeteni aty ku fryn era për të arritur atë që keni vendosur. Në fund të fundit, kush do ta priste që sipas sondazheve që qarkullojnë, shumica e vrasësve i përkasin shenjës së kancerit engjëllor?

Luani (23 korrik – 23 gusht)

Si mbretëreshat e dramës dhe mbretërit e zodiakut, ju pëlqen të jeni në qendër të vëmendjes. Kjo tendencë e juaja është kryesisht pasojë e dëshirës tuaj të fortë për t’u lidhur në një farë mënyre me të gjithë, por edhe e simpatisë që ndjeni në përgjithësi për të dobëtit. Nuk e ke aspak problem të japësh aty ku të jepet, sigurisht me reciprocitet të barabartë.

Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)

Si “morra” e zodiakut, ju jeni diçka si një robot OCD që dëshiron gjithçka të rregullohet sipas ngjyrave, kategorive etj. Dhe kritika juaj, nëse shoqërohet me mungesë takti, thyen kockat. vërtetë. Megjithatë, motivimi juaj është vetëm të përmirësoni atë që mund të përmirësohet. Lërini shumicën e njerëzve të mos e dinë se ju e keni vënë veten në fillim të procesit përkatës.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Ju keni një mënyrë të paimitueshme për të joshur turmat ose me modestinë tuaj ose të ndihmuar nga disa gënjeshtra që nuk e keni problem t’i thoni për të çuar përpara kauzën tuaj. Por çuditërisht, në pavendosmërinë që ju dallon, qëllimet tuaja janë relativisht të pastra dhe do të ishit mjaft të lumtur nëse do të kishit zgjidhje për problemet e të gjithëve.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Jeni etiketuar si ish i çmendur. Ata mund të mos gabojnë plotësisht duke pasur parasysh obsesionet që ju “hani” herë pas here, por nëse ka një masë se sa shumë na thyhet zemra kur lëndohemi, e juaja është aty ku përfundon. Ju nuk keni qenë në gjendje të frenoni emocionet tuaja, por për fat pasioni juaj është ai që ju ndihmon të ngriheni kur të bëheni një me dyshemenë.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Aventura është ngulitur në lëkurën tuaj, mërziteni lehtë dhe preferoni të jeni në lëvizje. Jo, ti nuk je imoral, cinikisht i sinqertë përkundrazi do të të karakterizonim, thjesht shpesh i përkushtohesh kërkimit të së vërtetës dhe përvojave të reja si rezultat i të cilave bëhesh i paqëndrueshëm dhe për këtë arsye i pabesueshëm për disa.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Ju akuzojnë si karrieristë të mërzitshëm, tepër ambiciozë dhe të çuditshëm, por e vërteta është se ju thjesht funksiononi më mirë me orar dhe disiplinë. Jeni tradicionalë dhe metodikë, por jo kompjuterë të ftohtë.

Ujori (20 janar – 19 shkurt)

Vërtetësia dhe mungesa e vetëkritikës janë pjesë përbërëse e karakterit tuaj dhe kur ‘llogaritjet’ nuk ju shkojnë ashtu siç dëshironi, ju tërhiqeni në brendësinë tuaj deri në njoftimin e mëtejshëm. Por jo aq nga snobizmi, por më shumë ngaqë e “hëngrët” disfatën, ju krijoi një kompleks dhe preferuat t’ua hidhni fajin të tjerëve. Zgjidhja e lehtë dhe sipërfaqësore me pak fjalë është e preferuara juaj.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Teoria që kërkon që ju të mos merrni as gjysmën e përgjegjësisë dhe të mbeteni artisti i përjetshëm i uritur është një ekzagjerim. Ju jeni një artist, por jo një viktimë, duke tërhequr forcën tuaj nga zemra juaj e madhe që me të vërtetë i mban të gjithë. Në fakt, shikoni të mirën tek të tjerët, edhe kur ata nuk e shohin atë vetë.