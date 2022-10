Rrymat e paqendrueshme do ti lenë vendin gradualisht kthjellimeve. Këtë fundjavë përgjithësisht do të ketë mot me diell e gjatë mesditës vranësira kalimtare në male. Përgjatë luginave prani të mjegullinës në orët e mëngjesit.









Era do të fryjë nga juglindja e veriperëndimi e lehtë e mesatare në brigjet detare. Valëzimi në dete parashikohet i forcës 2-3 ballë.

Temperaturat parashikohen të pësojnë rënie në orët e mëngjesit dhe rritje në mesditë.