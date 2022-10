Ju flet Edi Rama!

NGA ROMEO GURAKUQI









Dje, Kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama, foli në Asamblenë Parlamentare të KiE.

Ngjante sikur kishte dalë për të folur për kauza të drejta, në mbrojtje të së drejtës së Kosovës për të qenë pjesë e barabartë e bashkësisë ndërkombëtare. Por, në fakt, Ai, në fjalimin e Tij, nuk elaboroi asgjë në funksion të këtij qëllimi shumë të rëndësishëm dhe prioritar. Përkundrazi, me arrogancën dhe madhështinë e tij të mbërritun aty ku nuk shkon ma, ai i bëri dëmin e radhës Shqipërisë dhe Kosovës në një forum të rëndësishëm ndërkombëtar, sic është KiE, cenoi rëndë imazhin e Shtetit dhe Përfaqësuesit të tij.

Në fakt, KM Edi Rama, që shkel masivisht të drejtat, liritë e njeriut dhe të minoriteteve në vendin e tij; ai që e ka kthyer Shqipërinë në një toke të djegur për qytetarët e tij të papreferuar për arsye politike dhe kulturore; në një piramidë të madhe të padrejtësisë, të përbërë nga një zinxhir i pafundmë domenesh të drejtuara nga grabitës me ofiqe publike, nga abuzues me detyrat dhe financat shtetërore, mbajti sot në KiE një fjalim, që kishte veç një objektiv:

Shpëtimin e Zotit H. nga PROCESI, ku është i akuzuar, jo pre trafik organesh, siç u orvat ta ngatërronte kastile në Asamble, por për vrasje të qytetarëve shqiptarë dhe të të tjerëve, për arsye politike dhe religjioze, jo në lufte, por në kohë paqeje.

Fjalimi ndërthurte, me një zbritje graduale tinëzare, një amalgamë çështjesh, fjalish që përsëriteshin mërzitshëm, akuzash dhe qejfmbetjesh fëmijësh inatçorë, fajësish të derdhuna turbullt. Por të gjitha ishin vendosur në funksion të interesave të tij individuale: të shpëtimit të miqve të tij personalë, personazheve që po presin vendimin nga Drejtësia Ndërkombëtare, por jo nga Asambleja Parlamentare e KiE.

Shqipëria dhe Kosova, interesat e tyre madhore demokratizuese, europianizuese dhe qytetëruese, lidheshin dhe ngatërroheshin padrejtësisht në gojën dhe mendjen e KM, me interesat e individëve.

Kontributi i dëshmorëve të lirisë dhe roli çlirimtar i UCK përzihej qëllimisht me predikuesit e Kasolleve të Galigatëve. Veprim i gabuar, i dëmshëm, i paautorizuar nga sovrani dhe i paligjshëm.

E padëgjuar më parë, që në një forum të lartë politik, një KM i një vendi anëtar, të ndërmarrë veprime presuese ndaj drejtësisë; ose t’i mëshojë çuditshëm aq shumë një çështjeje që i bën aq dëm vendit të vet dhe që të gjithë e dinë që nuk është e vërtetë; një çështjeje të harruar për shkak të pavërtetësisë së provuar nga çdo investigim i paanshëm i kryer deri më sot.

Pyetja që bëjnë të gjithë është: si është e mundur që KM ngre çështje të tilla në emër të Shqipërisë?! Pse KM hap kapituj të mbylllun?! Kush është nxitësi i një sulmi të tille të paprecedent ndaj Europës?! A i njeh Edi Rama modelet e fjalimeve në organizmat ndërkombëtare të lëna trashëgim nga burrat më të zotë të shtetit shqiptar?!

Aspak e këndshme kur sheh KM e vendit tënd të shpërfytyruar në një oratori të shfrenuar, me takim-stakime të paarsyeshme, me mungesë të plotë kohezioni në ligjërim, me njohuri të shtremnueme mbi historinë e marrëdhënieve ndërshtetërore dhe të drejtën ndërkombëtare, të ngërthyer pafundësisht ndër sofizma, në shfaqje dhe mimika paranojake liderësh autoritarë dhe plot me emocione që nuk i shkojnë një drejtuesi ekzekutiv të një vendi me qeveritarë seriozë.

Kapaku që vulosi gjithçka ishte përdorimi asimetrik i parashtrimit të disa fakteve dhe mohimit paralel të disa fakteve të tjera, sipas interesit personal, synimit meskin të vendosur si fokus i fjalimit.

Ky njeri nuk do të mund ta bënte një gjë të tille sot, sikur vendi do të kishte opozitë të mirëfilltë, që përdor gjuhën dhe mendjen që duhet, në të mirë të Interesave Publike dhe Kombëtare.