Kush do jetë kandidati për Bashkinë e Tiranës? Sali Berisha: Personi që do të jetë kandidat për Bashkinë e Tiranës…

Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se ka vlerësim maksimal për mjekun Ilir Alimehmeti, për të cilin diskutohet se mund të kandidojë për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet e ardhshme lokale.

A do të jetë Ilir Alimehmeti kandidat potencial?

Ai është një djalë me reputacion të plotë dhe vlerësimin tim e ka maksimal. Por a do jetë ai a do jetë tjetër, do e shikojmë?

Cili duhet të ishte profili për Bashkinë e Tiranës?

Tiranën e kemi fituar katër herë me profil politik. E fituam me Sali Kelmendin, Albert Brojkën, Spartak Ngjelën, dhe Lulzim Bashën. Pra fiton profili politik. Pra ai që do të marrë vota më shumë në primare do të jetë kandidati kryesor për Bashkinë e Tiranës