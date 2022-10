Menopauza/ Sa të rrezikshme mund të jenë afshet e nxehta për zemrën

Kalimi në menopauzë, megjithëse përjetohet ndryshe nga secila grua, përfshin disa simptoma të zakonshme, të tilla si ndezjet e nxehta. Në fakt, vlerësohet se rreth 70% e grave i përjetojnë ato. Megjithëse mund të vërtetohet se ato ndikojnë në shëndetin mendor dhe cilësinë e jetës së grave, provat më të reja nxjerrin në pah lidhjen e tyre me shëndetin e zemrës.









Sipas të dhënave të paraqitura në Takimin Vjetor të Shoqatës së Menopauzës së Amerikës së Veriut (NAMS) në tetor 2022, siç rrjedhin nga studime të mëdha epidemiologjike dhe klinike që përdorën vlerësime fiziologjike të simptomave vazomotore, ndezjet e nxehta shoqërohen me rrezikun e sëmundjeve të zemrës.

Dr. Rebecca Thurston nga Universiteti i Pitsburgut do të udhëheqë prezantimin, i cili do të eksplorojë mekanizmat potencialë fiziologjikë që mund të lidhin simptomat vazomotore me rrezikun kardiovaskular.

Në veçanti, gratë me ndezje të nxehta më të shpeshta kishin një profil më të dobët të faktorëve të rrezikut kardiovaskular si hipertensioni, rezistenca ndaj insulinës (e lidhur me diabetin) dhe dislipidemia, si dhe një rrezik më të madh të aterosklerozës themelore.

Përveç kësaj, ndezjet e nxehta më të shpeshta ose të vazhdueshme janë lidhur me një rrezik më të madh të ngjarjeve kardiovaskulare, si sulmi në zemër dhe goditje në tru, me rritjen e moshës. Hulumtimet më të reja kanë lidhur gjithashtu simptomat vazomotore, të tilla si ndezjet e nxehta, me shënuesit e shëndetit të trurit, siç janë shënuesit e sëmundjes së enëve të vogla në tru.

“Afshet e nxehta konsiderohen simptoma me ndikim në cilësinë e jetës, por jo domosdoshmërisht në shëndetin fizik. Sidoqoftë, kërkimet e grumbulluara e kanë sfiduar këtë pikëpamje dhe theksojnë se ndezjet e shpeshta ose të rënda të nxehtësisë mund të sinjalizojnë gratë në rrezik në rritje të sëmundjeve kardiovaskulare në moshën e mesme dhe më gjerë”, shpjegon Dr Thurston.