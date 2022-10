Meta zbulon prapaskenat e djegies së mandateve nga LSI: Isha kundër! I vetmi gabim i imi ishte…

Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta, zbuloi gjatë një interviste për emisionin “Spotlight”, papaskenat e djegies së mandateve nga Lëvizja Socialiste për Integrim.









Ai deklaroi se gabimi i tij në këtë askion të LSI, ishte fakti që nuk komunikoi me çdo deputetë dhe të bënte të qartë qëndrimin kundër.

Ai shtoi se ditën që ndodhi djegia e mandateve ndodhej në Gjermani dhe komunikoi vetëm me -ish-kryetaren e LSI, Monika Kryemadhi, dhe kryetarin e grupit parlamentar, Petrit Vasili, të cilët nuk e dëgjuan, por vepruan me vullnetin e tyre.

“Opozita i la mandatet në kundërshtim të qartë me atë që unë e kam paralajmëruar, ku kam thënë se lëjini këto marrëzira dhe mos kujtoni se po shqetësohet Edi Rama se po ikni ju. Madje kam thënë se Edi Rama mezi pret që jut ë lini mandatet. Ndodhi një gjë që unë nuk e mendoja kurë që mund të ndodhte. I vetmi gabim që unë i di vetes është që unë të merrja çdo deputet të LSI, pasi kam komunikuar vetëm me dy personat kryesor të LSI-së, me zonëj Kryemadhi dhe zonjën Vasili.

Pas mitingut doli lajmi se opozita do të digjte mandatet, unë kam qenë në Gjermani dhe kam komunikuar dhe më kanë thë se jo nuk i lëmë, jo do t’i lëmë. Ua kam bërë të qartë se kjo është një lojë e Lulzim Bashës. Është një dramë dhe një përgjegjësi që ata kanë marrë, pasi nuk kanë folur me deputetët dhe të bëjnë të qartë qëndrimin tim. Ajo është përgjegjësia e tyre dhe kjo është arsyeja pse jam unë këtu. Nuk i falet një lideri politik të marrë vendime të tille pa asnjë arsye. Ky ka qenë një operacion mafioz, pasi janë zëvendësuar për 2 ditë të gjithë kandidatët në mënyrë anti-kushtetuese. Kjo është një katastrofë e madhe për demokracinë dhe qytetarët tanë., tha Meta.