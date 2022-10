“Po humbasim 20 milion dollarë në muaj”/ Elon Musk ‘kërcënon’ se do të ndërpresë internetin e vlefshëm satelitor në Ukrainë: Është e padobishme

Pak ditë pas dialogëve që pati përmes Twitter-it me zyrtarë të qeverisë së Ukrainës, me rastin e “sondazhit” që ngarkoi në llogarinë e tij për ecurinë e luftës, Elon Musk sot ka lënë të hapur mundësinë e ndërprerjes së mbështetjes që i ofron vendit me satelitët ‘Starlink’. Në një postim të ri në mediat sociale, Musk tha se nuk mund të përballojë më financimin e satelitëve ‘Starlink’ që janë dëshmuar jetike për mbrojtjen e Ukrainës kundër Rusisë.

Konkretisht, ai tha se i kushton SpaceX 20 milionë dollarë në muaj për të mirëmbajtur rrjetin që mban rreth 20,000 terminale Starlink që operojnë në Ukrainë dhe se kjo nuk është e qëndrueshme. “Përveç terminaleve, ne duhet të ndërtojmë, lëshojmë, mirëmbajmë dhe rimbushim satelitët dhe stacionet tokësore dhe të paguajmë ofruesit e telekomunikacionit për qasje në internet përmes portave. Ne gjithashtu duhej të mbroheshim kundër sulmeve dhe ndërhyrjeve kibernetike, të cilat po bëhen gjithnjë e më të vështira. Kostoja është afër 20 milionë dollarë në muaj”, tha Musk, ndërsa “rekomandimi” i ambasadorit të Ukrainës në Gjermani, Andriy Melnyk, “për të shkuar në…”,

Elon Musk’s Starlink says it can no longer afford to give Ukraine free service and asks the Pentagon to pay for it. Starlink had been a game changer in the war.

This comes days after Ukrainian Ambassador @MelnykAndrij told Musk to “fuck off.”

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 14, 2022