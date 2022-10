Prag tragjedie në Turqi! Shpërthimi në minierë, 2 të vdekur, 50 persona janë bllokuar në galeri

Një shpërthim masiv është regjistruar në një minierë të linjitit në veri të Turqisë, me dhjetëra punëtorë të bllokuar nën tokë.

Deri më tani, 14 punëtorë janë shpëtuar pas incidentit, i cili ndodhi në orën 18:15 (me orën lokale). Në momentin e ngjarjes së frikshme, në minierë ndodheshin 87 punëtorë, ndërsa deri më tani dy kanë mbetur të plagosur.

Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, personat e bllokuar arrijnë në 50.

Scores of miners trapped underground in #Turkish quarry blast

The explosion occurred 300m below ground at the #Amasra coal mine, the local governor’s office said.

At least 87 people are said to be trapped after the blast #Türkiye #Breaking @dailyaz1https://t.co/CWthKnM3RU pic.twitter.com/bmMpVlND4D

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 14, 2022