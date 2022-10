Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka bërë thirrje që qytetarët ti bashkohen protestës së thirrur nga pedagogët, e cila pritet të zhvillohet sot në orën 11:00.









“Të gjithë në Protestë! Sot, në ora 11:00, protestë e madhe para Universitetit të Arteve nga pedagogë, punonjës dhe studentë të universiteteve të vendit.”, shkruan Berisha.

Pedagogët kanë bërë me dije se nëse kërkesat e tyre nuk do të plotësohet do të bojkotojnë mësimin në datën 17 tetor.