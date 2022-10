Sulm me armë në Karolinën e Veriut: 15-vjeçari hapi zjarr dhe vrau pesë persona!

Një adoleshent 15-vjeçar është autori i sulmit të armatosur që la pesë të vdekur në Raleigh të Karolinës së Veriut, siç njoftoi policia e qytetit.

Viktimat ishin të moshave nga 16 deri në 52 vjeç, ndërsa njëri nga të vdekurit ishte një polic 29-vjeçar, i cili në atë moment ishte nisur për në punë.

Të plagosurit nga sulmi i ndodhur pasdite ishin dy.

I riu ka hapur zjarr papritur, me pushkë, në mes të rrugës, por ende nuk janë zbardhur shkaqet e sakta të aktit të rëndë.

#BREAKING: Active shooter with numerous victims reported dead

Multiple law enforcement agencies are responding to Active shooter with numerous victims The incident is near a neighborhood golf course and trail

