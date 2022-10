Vdes aktori i preferuar i Harry Potter, Robbie Coltrane, problemet shëndetësore e ulën në karrocë

Sipas informacioneve nga mediat e huaja, aktori Robbie Coltrane, i cili u dashurua me rolin e gjysmë gjigantit Rubeus Hagrid në serialin e filmave “Harry Potter”, është ndarë nga jeta në moshën 72-vjeçare.









Coltrane luajti lojtarin e Hogwarts-it, Rubeus Hagrid, në ekskluzivitetin e njohur të bazuar në librat e J. K. Rowling dhe gëzoi popullaritet të jashtëzakonshëm si një gjysmë-gjigant-gjysmë-magjistar.

Në një deklaratë, agjenti i aktorit, i cili njoftoi vdekjen e tij, e përshkroi atë si një “talent të veçantë”: “Robbie do të mbahet mend më së miri për dekadat e ardhshme si Hagrid… një rol që u solli gëzim fëmijëve dhe të rriturit, duke shkaktuar një rrjedhë letrash fansash çdo javë për më shumë se 20 vjet’.

Problemet shëndetësore

Dihej prej disa vitesh që aktori skocez po përballej me probleme të rënda shëndetësore me gjunjët. Siç u bë e ditur, ai vuante edhe nga osteoartriti.

Në fakt, ai u përjetësua në moshën 68-vjeçare dhe për herë të parë pas lajmit se nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore, i lidhur në një karrocë me rrota në hotelin St Pancras Renaissance në qendër të Londrës.

Sipas informacioneve të Daily Mail, artisti i talentuar vuante nga dhimbje kronike në gjunjë dhe me kalimin e kohës ato u përkeqësuan: “Ai nuk mund të ecë më vetë dhe vazhdimisht ka nevojë për ndihmë. Shpreson të ecë sërish pas operacionit që do të bëjë në Amerikë”, tha një burim nga ambienti i tij familjar.

Robbie Coltrane, i lindur si Anthony Robert Macmillan, mori emrin skenik Coltrane si një nderim për legjendën e xhazit John Coltrane.

Coltrane e filloi karrierën e tij duke u shfaqur në serinë e skeçeve Alfresco (1983–1984). Në vitin 1987, ai luajti në mini-serialin e BBC-së Tutti Frutti, për të cilin mori çmimin e tij të parë të Akademisë së Televizionit Britanik për aktorin më të mirë.

Ai pushtoi ekranet televizive si psikolog mjeko-ligjor Dr Edward Fitz në dramën televizive Cracker, për të cilën fitoi tre çmime radhazi BAFTA për aktorin më të mirë. Të paharrueshme janë edhe interpretimet e tij në filma si “Nuns On The Run”, “Mona Lisa” dhe “Ocean’s 12”.

Ai gjithashtu luajti në filmat e James Bond-it GoldenEye dhe The World is not Enough, krahas Pierce Brosnan si legjendar 007. Në filma, ai luajti Valentin Dmitrovich Zukovsky dhe ky ishte një nga rolet më të rëndësishëm të karrierës së tij.