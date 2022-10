Zbulohet projekti gjigand që do të lidhë Europën me Azinë nëpërmjet Alaskës

Komisioni Evropian po shqyrton financimin e ndërtimit të një kablloje me fibra optike për të lidhur Evropën me Azinë nëpërmjet Arktikut dhe për të shmangur pikat ekzistuese të mbytjes, i thanë EURACTIV dy zyrtarë të BE-së të njohur me këtë çështje në kushte anonimiteti.









Konsorciumi pas projektit të Fibrave të Veriut të Largët është formuar nga kompania ‘Alaska Far North Digital’ dhe ‘Cinia’ e Finlandës. Kablloja do të ishte 14,000 km e gjatë dhe do të lidhë Skandinavinë dhe Irlandën me Japoninë, duke kaluar përmes Arktikut, me ulje në Grenlandë, Kanada dhe Alaskë.

‘Cinia’ fillimisht e konceptoi projektin në vitin 2018, duke kaluar nga rruga polare e Kalimit Verilindor në bashkëpunim me operatorin rus të telekomit MegaFon. Marrëveshja u prish vitin e kaluar për shkak të tensioneve në rritje gjeopolitike me Moskën. Nga ana tjetër, Rusia po përgatitet të lëshojë kabllon e saj Arktike, Polar Express, në vitin 2026.

Si pasojë, plani i infrastrukturës u rikonfigurua në dhjetor 2021 për të përshkuar Pasazhin Veriperëndimor dhe ka qenë në kërkim të investitorëve për të financuar një kosto totale të vlerësuar në 1.15 miliardë dollarë.

Kalimi nëpër Arktik do të nënkuptonte gjithashtu se kablloja do të ishte më e shkurtër se ato ekzistuese, duke reduktuar të ashtuquajturën vonesë të të dhënave, kohën që informacioni i duhet për të udhëtuar nga një pikë në tjetrën.

“Do të ishte një kabllo shumë e shtrenjtë dhe qëndrueshmëria komerciale e tij është e pasigurt. Vonesa më e ulët në vetvete nuk përcakton nëse një kabllo ndërtohet”, tha Alan Mauldin, drejtor kërkimi në TeleGeography, një kompani e kërkimit të tregut të telekomunikacionit.

Në këtë drejtim, tensionet e vazhdueshme gjeopolitike mund të luajnë në dorën e projektit pasi politikëbërësit evropianë filluan ta shikojnë atë si një aset strategjik.

Kablloja do të ishte e para që do të lidhë Evropën me Azinë pa kaluar përmes Kanalit të Suezit në Egjipt, një pikë kritike mbytjeje në lidhje me infrastrukturën e internetit dhe tregtinë ndërkombëtare. Pas sabotimit të fundit të tubacioneve të Rrjedhës së Veriut, që dyshohet se janë me origjinë ruse, Brukseli po bëhet i kujdesshëm ndaj këtyre pikave të vetme të dështimit.

Kompania italiane ‘Sparkle’ tashmë po ndërton një kabllo që do të anashkalonte Suezin përmes Izraelit, Jordanisë dhe Arabisë Saudite, por që nuk do të trajtonte varësinë nga konteksti gjeopolitik i një rajoni të vetëm.

Komisioni Evropian së pari prezantoi idenë e bashkëfinancimit të Fibrës së Veriut të Largët para përfaqësuesve të vendeve të BE javën e kaluar.

BE-ja dëshiron ta paraqesë atë si një nga arritjet kryesore të bashkëpunimit transatlantik në takimin e ardhshëm ministror të Këshillit të Tregtisë dhe Teknologjisë BE-SHBA në dhjetor.

Megjithatë, EURACTIV e kupton se mbështetja e Uashingtonit nuk është konfirmuar sepse Shtetet e Bashkuara nuk janë ende të bindura se kjo rrugë do të ishte një prioritet strategjik për ta.

Militarizimi i Arktikut

Projekti do të përshtatet në një kontekst më të gjerë të militarizimit të Arktikut, një rajon që po krijon gjithnjë e më shumë tensione gjeopolitike pasi shkrirja e akullnajave po hap rrugë strategjike tregtare dhe rezerva të lëndëve të para.

BE-ja miratoi vitin e kaluar strategjinë e saj të parë të Arktikut, e cila gjithashtu i referohej investimeve në lidhje dhe infrastrukturë kritike, duke reflektuar ankthin në rritje për tensionet gjeopolitike në Arktik në një kohë kur Kina, Rusia dhe SHBA-ja tashmë po luftojnë për ndikim në Rajon.

“Infrastruktura kritike është kufiri i ri i luftës dhe BE-ja do të përgatitet”, tha presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen në Samitin Digjital në Talin të hënën (10 tetor).

Në fakt, ndërprerja e rrjeteve detare daton që nga Lufta e Parë Botërore, kur një nga veprimet e para të britanikëve ishte shkatërrimi i kabllove telegrafike nënujore të Gjermanisë, duke i shkëputur ato nga komunikimet globale dhe duke krijuar sistemin e parë të mbikëqyrjes në shkallë globale.

“Ne padyshim shohim se jemi më të prekshëm tani”, tha zyrtari i dytë i BE-së për EURACTIV, duke vënë në dukje se çështja ishte lënë pas dore për një kohë të gjatë, por tani shumë vende të BE-së, veçanërisht në veri të Evropës, po bëjnë presion për të diversifikuar kabllot e tyre nënujore.

Franca, pesha e rëndë ushtarake e Evropës, po rrit kapacitetin e saj në det të thellë si pjesë e një programi ushtarak për të kundërshtuar kërcënimet hibride në infrastrukturën e telekomunikacionit nënujor.

Kablloja optike e Arktikut mund të ketë gjithashtu një dimension ushtarak, pasi infrastruktura ushtarake do të ishte e para që do të vihej në shënjestër në rast të një përshkallëzimi.

Në debatin e fundit plenar në Parlamentin Evropian, von der Leyen paraqiti një plan me pesë pika për rritjen e sigurisë së infrastrukturës kritike të nëndetëseve. Një komponent themelor është përdorimi i sistemeve satelitore për të monitoruar trafikun detar.

Një stacion kryesor i Agjencisë Evropiane të Hapësirës që lidhet me sistemin e saj satelitor Galileo është i bazuar në Svalbard, një arkipelag norvegjez në Oqeanin Arktik. Në janar, kabllot nënujore që lidhnin Stacionin Satelitor Svalbard të Norvegjisë me kontinentin u ndërprenë.

Disa muaj më parë, një rrjet sensorësh nënujorë të Observatorit Norvegjez të Oqeanit u ndërpre gjithashtu, duke shkaktuar dyshime për sabotim. Rusia ishte e dyshuara kryesore edhe në këtë rast, pasi është një nga vendet e pakta me aftësi të tilla.

Ndërsa sistemi satelitor evropian është vendosur të luajë një rol kritik në monitorimin e infrastrukturës kritike detare, ndërprerja e kësaj do të dëmtonte rëndë kapacitetin e reagimit të BE-së.

Agjencia Evropiane e Hapësirës nuk iu përgjigj pyetjes së EURACTIV se si do të ndikonte sabotimi i komunikimeve në shtratin e detit në funksionimin e sistemit satelitor Galileo. Komisioni Evropian dhe Far North Digital gjithashtu nuk dhanë një koment deri në kohën e publikimit.