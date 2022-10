20 simptomat më të zakonshme të regjistruara këtë here nga Coronavirusi

Komuniteti shkencor po monitoron nga afër rrjedhën e koronavirusit pasi ka pasur një shpërthim kohët e fundit, me më shumë raste në një numër vendesh.









Në Britani, ku infeksionet po rriten me 30%, aplikacioni ZOE Symptom Tracker kap disa të dhëna për të sëmurët, ndërsa bën një listë me 20 simptomat më të zakonshme të raportuara për shkak të infeksionit.

20 simptomat më të zakonshme të koronavirusit

– Dhimbje fyti – 63.55%

– Rrjedhje hundësh – 53.04%

– Dhimbje koke – 53,02%

– Hunda e bllokuar – 52.47%

– Kollë pa gëlbazë – 52.06%

– Teshtitje – 47.02%

– Kollë me gëlbazë – 45,79%

– Zëri i ngjirur – 43,86%

– Dhimbje muskulore – 29,46%

– Lodhje – 22,97%

– Marramendje – 21,11% – Erë e keqe e gojës

– 19,82%

– Gjëndra të fryra në fyt – 17,72%

– Dhimbje në sy – 16,41%

– Shtrëngim në gjoks – 16,26%

– Mungesa e frymëmarrjes – 15.9%

– Humbje erë – 14.45%

– Dhimbje veshi – 13.96%

– Të dridhura ose të dridhura – 12.98%

– Dhimbje në nyjet e shpatullave – 11.08%

Tre skenarë të keq dhe një të mirë për të ardhmen e pandemisë

Tre skenarë pesimistë dhe një optimist për të ardhmen e njerëzimit me koronavirus u prezantua nga profesori i Patologjisë-Sëmundjeve Infektive dhe kreu i Komitetit të Ekspertëve, Sotiris Tsiodras, gjatë fjalimit të tij të shtunën në një konferencë të madhe spitalore private me temë “Epidemitë – Pandemitë që tronditi njerëzimin”, me pjesëmarrjen e shkencëtarëve me reputacion.

Sipas skenarit të parë, variantet e koronavirusitata do të vazhdojnë të evoluojnë, gjë që përkthehet në një humbje graduale të imunitetit të tyre të fituar me vështirësi. “Në këtë skenar, është e sigurt që do të kemi nevojë për vaksina të reja”, tha z. Tsiodras.

Në të njëjtën kohë, Sotiris Tsiodras përmendi tre nënvariantet e mutacionit Omicron të koronavirusit që do të na shqetësojnë në periudhën e ardhshme. Bëhet fjalë për shtamin BA.2.275.2, për të cilin ai tha se i shpëton mbrojtjes së antitrupave monoklonale. Gjithashtu tendosja BA.4.6 e cila po fillon të fitojë vrull në SHBA ndaj BA.5 dhe së fundi, tendosja XBB, e cila ndihet veçanërisht në Singapor.

Në Greqi, siç tregohet nga rrjeti i mbikëqyrjes gjenomike , mutacioni Omicron dhe nënvariacioni BA.5 janë absolutisht dominues (norma 98%).

Skenari i dytë, gjithashtu pesimist, parashikon qarkullimin paralel të koronavirusit dhe gripit . Ky është skenari më aktual dhe më i frikshëm për vendin tonë si dhe gjithë hemisferën veriore. Deri vonë, provat nga qarkullimi i viruseve tregonin se koronavirusi “fshin” gripin. Por dimri në hemisferën jugore (vera jonë e kaluar) tregoi se gripi u shfaq më herët se koronavirusi dhe shkaktoi një epidemi të madhe, me 250,000 raste dhe shumë vdekje.

Të dhënat nuk janë ende të qarta, siç tha profesor Tsiodras, por ajo që është e sigurt është se çdo qarkullim i gripit dhe/ose koronavirusit do të ketë ndikim tek personat mbi 60 vjeç. Për këtë arsye ai i bëri thirrje edhe një herë popullatës së kësaj grupmoshe që të vaksinohen menjëherë për mundësinë që gripi të nisë më herët në Greqi. “Tashmë po qarkullon sepse është zbuluar në ujërat e zeza”, tha zoti Tsiodras.

Ai kujtoi gjithashtu, në përpjekje për të bindur të kujdesshëm për t’u vaksinuar, se të paktën 40,000 jetë njerëzish u shpëtuan në Greqi falë vaksinimit kundër koronavirusit.

Skenari i tretë është gjithashtu pesimist bazuar në supozimin se vaksinat dhe trajtimet për ta luftuar atë nuk do të përdoren në masën maksimale.koronavirus. “Tani e dimë se përfitimi i vaksinimit dhe i trajtimeve antivirale është i madh për njerëzit mbi 65 vjeç. Dhe mendoj se jemi mjaftueshëm të zgjuar për të ecur në drejtimin e duhur”, tha profesor Tsiodras, duke renditur tre skenarët më pak optimistë nga një studim i bazës së të dhënave Medscape.

Në fakt, për sa i përket Greqisë, ai zbuloi se ka diskutime brenda Komitetit të Ekspertëve dhe EODY për të shfrytëzuar njësitë lëvizëse të Organizatës për t’u dhënë ilaçet antivirale atyre që kanë nevojë dhe për të cilët ka natyrale. indikacionet e administrimit.

E katërtaskenari mban firmën e vetë profesor Tsiodrës dhe siç tha në konferencën “IASO”, ai parashikon ecurinë tonë me koronavirusin bazuar në dy vlerësime pozitive:

a) se të gjitha llojet që do të dalin do të vijnë nga mutacioni Omicron, kundër. ndaj të cilave kemi një përqindje shumë të lartë imuniteti por edhe arma e vaksinës, me vaksinat e zgjeruara që përmbajnë shtamet dominuese BA.4 dhe 5, b) që shoqëritë duken të gatshme për t’u kthyer në normalitet, duke pranuar tashmë se masat janë të nevojshme si shkallë dhe kryesisht kanë të bëjnë me të pambrojturit dhe të moshuarit.

“Unë personalisht shoh një fillim të ri. Dhe kjo përfshin menaxhimin e të gjitha sfidave që na ka lënë pandemia ndërsa ulet. Është e qartë se e kemi lënë pas vetes fazën emergjente të pandemisë dhe duhet të mësojmë të jetojmë me koronavirusin si shkencëtarë dhe si qytetarë”, theksoi Sotiris Tsiodras.

Ai shtoi gjithashtu se është e qartë se në kapitullin e rëndësishëm të menaxhimit të pandemisë të quajtur “komunikimi i rrezikut”, ka pasur një dështim kolosal. “Dështuam keq. Nuk e di nëse dështuam sepse u largova nga qendra e vëmendjes apo sepse dolën shumë të tjerë. Besoj se kemi dështuar sepse kemi ndërprerë besimin te shkencëtarët dhe kemi filluar të besojmë në ideologjitë tona”, tha karakteristikë ai.

“Komunikimi i rrezikut ka nevojë për ekspertë, një ekip, bashkëpunim, për të zbuluar se çfarë mendon audienca juaj (perceptimi publik)”, theksoi ai gjithashtu.