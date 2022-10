Braimllari: Me 29 tetor moment historik, shumë elementë të rinj po i afrohen PL-së

Endrit Braimllari, sekretar organizativ në PL në një lidhje “Skype” për Fax News foli mbi përgatitjen e Partisë së Lirisë para zgjedhjeve vendore të 2023-it.









Braimllari theksoi se me 29 tetor do të mbahet Konventa Kombëtare e kësaj force politike dhe se nga kjo datë nis aksioni i vërtetë opozitar. I pyetur lidhur me protestat ai u shpreh se PL “ka ndezur motorët” dhe se në radhët e qeverisë po sheh tension.

“Me 29 tetor do të mbahet Konventa Kombëtare e Partisë së Lirisë. Vjen në një moment jashtzakonisht të rëndësishëm për vendin, mbajtja e konvente vjen në një moment historik, dhe tregon qartazi strategjinë tonë për zgjedhjet e 2023. Që me 25 korrik ne kemi qenë të qartë, që do të marrim pjesë në zgjedhjet lokale, si një moment historik për vendin sepse japin mundësi për të hyrë në institucione, për t’i kthyer këshillat bashkiakë në parlamente vendore. Figurat që do nxirren dhe nga PD, do kenë mbështetjen e Partisë së Lirisë.

Po përgatitemi fort për një përballje me keqqeverisjen e Rilindjes në zgjedhjet e para lokale. Duhen padyshim protestat, sepse kemi të bëjmë me një qeveri arrogante, që nuk respekton ligjin dhe ka penguar në çdo cep të vendit pushtetin monist, duhet koha e nevojshme për të demontuar këtë paligjshmëri. Ne i kemi ndezur motorët tanë, me këtë frymë do hapim rrugën tonë me 29 për aksionin opozitar. Kemi elementë të rinj që po afrohen dhe duan të bëhen pjesë e një partie që garanton meritokraci dhe seriozitet, për të goditur regjimin autokrat që PS kërkon të instalojë në vend. Nuk mendoj se qeveria është në heshtje, i shoh në tension sepse përballë nuk kanë më një opozitë fasadë, por reale. Ka fazat e veta, duhet bindur opinioni publik”-tha Braimllari.