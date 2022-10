Depresioni/ Incidenca dy herë më e madhe tek ata persona me këtë zakon

Një studim i ri ka nxjerrë në pah rrezikun që vegjetarianët mund të përballen deri në dy herë më shumë se ata që hanë mish me depresionin. Por a është dieta fajtore? Apo ka arsye të tjera pas kësaj varësie?









Edhe pse provat më të reja konfirmojnë materiale kërkimore korresponduese më të vjetra, një parametër interesant që del në pah është se kjo marrëdhënie ekziston pavarësisht nga marrja e dietës. Në përgjithësi, studimi, i botuar në Journal of Affective Disorders, sugjeron se nivelet më të larta të depresionit te vegjetarianët nuk janë për shkak të përmbajtjes së dietës së tyre.

Chris Bryant, studiues nderi në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Bath, përpiqet të shpjegojë këtë marrëdhënie komplekse dhe të dyanshme me artikullin e tij në The Conversation.

Së pari, depresioni mund t’i shtyjë njerëzit të heqin dorë nga ngrënia e mishit, dhe jo anasjelltas. Kjo për shkak se simptomat e depresionit përfshijnë mendime negative dhe ndjenja faji. Edhe pse ne të gjithë mund të shikojmë në një moment një video për atë që ndodh në të vërtetë në thertore, një pacient me depresion mund të ndihet më fajtor dhe bashkëpunëtor në këtë proces që nga momenti që konsumon mish.

Së dyti, një dietë vegjetariane mund të shkaktojë depresion, por jo për shkak të mungesës së lëndëve ushqyese. Për shembull, një ndryshim i tillë në zakonet tona të të ngrënit mund të na sjellë në konflikt me mjedisin tonë të afërt dhe të ndikojë në pjesëmarrjen në aktivitete sociale po aq sa edhe izolimi social në formën e tij më të keqe.

Megjithatë, e njëjta marrëdhënie midis vegjetarianizmit dhe depresionit mund të ndryshojë midis vendeve në botë. Për shembull, do të ishte interesante të shqyrtoheshin normat në Indi ose vende të tjera ku vegjetarianizmi është më shumë një normë sociale.

Në fund të fundit, studiuesi arrin në përfundimin se as vegjetarianizmi dhe as depresioni nuk ka të ngjarë të kenë lidhje, por të dyja mund të lidhen me një faktor të tretë. Ky mund të jetë çdo numër karakteristikash ose përvojash që lidhen me vegjetarianizmin dhe depresionin.

Siç shpjegon ai, më shumë femra bëhen vegjetariane dhe zhvillojnë depresion, krahasuar me meshkujt. Megjithatë, studimi brazilian mori parasysh gjininë, duke përjashtuar këtë variabël të tretë të veçantë.

Nga ana tjetër, parametri që nuk kontrollohej, por që mund të lidhej si me depresionin ashtu edhe me vegjetarianizmin, është ekspozimi ndaj imazheve të dhunshme nga industria e mishit përmes dokumentarëve përkatës. Imazhe të tilla të ashpra mund të çojnë në vegjetarianizëm, pasi mizoria ndaj kafshëve është arsyeja më e zakonshme për t’u kthyer në vegjetarianizëm.

Në fund të fundit, ka disa arsye të mundshme për marrëdhënien midis vegjetarianizmit dhe depresionit, por ky studim i ri thekson se dieta vegjetariane nuk është shkaku i depresionit.

Anasjelltas, përvoja sociale e vegjetarianizmit mund të kontribuojë në depresion, depresioni mund të çojë në vegjetarianizëm. Si vegjetarianizmi ashtu edhe depresioni mund të jenë për shkak të një variabli të tretë, siç është ekspozimi ndaj imazheve të dhunshme të industrisë së mishit.