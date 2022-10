Dikembe Mutombo/ Ylli veteran i NBA ka një tumor në tru

Legjendari i NBD Dikembe Mutombo është diagnostikuar me një tumor në tru.

Basketbollisti 56-vjeçar kongolez që e sheh botën nga 2.18 metra ka nisur tashmë trajtimet për t’u përballur me problemin e rëndë shëndetësor që ka tronditur NBA-në.

Former NBA center Dikembe Mutombo is currently being treated for a brain tumor. “He is receiving the best care possible from a collaborative team of specialists in Atlanta and is in great spirits as he begins treatment,” his family says.

— Sam Amico (@AmicoHoops) October 15, 2022