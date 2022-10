Foto/ Vajza 17-vjeçare e Monica Bellucci, Deva Cassel, trashëgon bukurinë e të ëmës së saj

Në moshën 17-vjeçare, Deva Cassel tashmë ka imponuar prezencën e saj në skenën e modelingut, jo vetëm sepse është vajza e Monica Bellucci -t dhe Vincent Cassel -it, por mbi të gjitha, sepse po bëhet gjithnjë e më e qartë se ajo ka trashëguar gjenet e bukurisë, megjithëse tiparet e saj janë krejt të ndryshme nga ato të nënës së saj.









Së fundmi, nëna krenare ka shpërndarë në Instagram një foto të saj me të bijën duke pozuar për revistën Glass me pamje Dior. Vajza është ulur në dysheme e veshur me një mini fustan ngjyrë prushi, me çizme të zeza, një sytjena dhe një korse të veshur në versionin më të përditësuar, sipër fustanit si një rrip i gjerë.

Pamjen e saj e plotëson buzëkuqi – simbol i feminitetit, me ngjyrë të kuqe të ndezur, ndërsa flokët e zinj janë të tërhequr mbrapsht, në mënyrë të pafajshme, në mënyrë që të nxjerrin në pah fytyrën e saj të bukur.

