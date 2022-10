“Lutem vetëm që ajo të jetë gjallë”/ Burri i gruas së zhdukur në Kretë: Po kërkojmë me djalin tim, shpresoj të gjendet

Rritet orë pas ore ankthi në Kretë për nënën e zhdukur të dy fëmijëve, e cila u hodh nga makina në përpjekje të dëshpëruar për të shpëtuar. Ajo u përfshi nga rrjedha e ujit dhe kërkimet për të vazhdojnë.









Fjala është kapur me reagimi i bashkëshortit, i cili ndodhet në Agia Pelagia që prej mesditës. “Ne erdhëm këtu me djalin tim dhe u përpoqëm t’i ndihmonim, por brenda automjetit gjetëm vetëm burrin e vdekur, gruaja ime mungonte. Do të doja që ajo të ishte gjallë, vetëm kaq dua”, janë fjalët mallëngjyese të burrit.

Ai merr pjesë në kërkimin e gruas së tij dhe siç thotë ai para kamerës, lutet që ajo të gjendet e gjallë. Ata kanë dy fëmijë së bashku.

Në mëngjes gruaja u nis nga Heraklioni me të ndjerin Kostas Vergakis, i cili u gjet i vdekur. Kur uji mbuloi makinën, gruaja hapi derën e pasagjerit dhe u hodh jashtë.

Në gjendje të dëshpëruar, bashkëshorti i saj ka pasur një komunikim me 50-vjeçarin teksa kanë mbetur të bllokuar në makinë. Me ndalimin e motit në zonë, ai shkoi në Agia Pelagia dhe mori pjesë në kërkimet për të gjetur gruan e tij.

“Gruaja ime kishte ardhur këtu në mëngjes me burrin që u gjet i vdekur për disa punë. Burri fatkeq më telefonoi dhe më tha se për shkak të motit të keq ata do të detyrohen të largohen. Papritur më mori pas dy minutash dhe më tha se kanë hyrë në makinë, por ajo nuk ecën mirë në rrugë dhe të thërrisja ndihmë në 112 sepse nuk kishin sinjal të mirë”, përshkruan bashkëshorti personin e zhdukur.

Ndërkohë, me çdo mjet në dispozicion zjarrfikësja, EMAK, roja bregdetare, pushteti vendor dhe vullnetarët janë në kërkim të 50-vjeçarit.

Zhytësit po “krehin” të gjithë plazhin e Agia Pelagias në përpjekje për të gjetur ndonjë gjurmë të saj, ndërsa në të njëjtën kohë shpëtimtarët e tjerë po hetojnë zonën e mbuluar nga balta.

Kreta është vënë në mëshirë të motit të keq, i cili ka lënë pas vetes një 50-vjeçar të vdekur, orët e fundit.

Rrugët e kthyera në lumenj, pronat e mbytura në baltë dhe problemet e rënda të trafikut përbëjnë peizazhin e egër të motit.

Pjesa e përparme është zhvendosur në orët e fundit drejt Sitisë, ku problemet në rrjetin rrugor janë të mëdha, për shkak të dukurive intensive të motit dhe reshjeve të dendura që po vazhdojnë.

Në disa vende si në qytet ashtu edhe në rrethinat janë grumbulluar një vëllim i madh uji dhe materialesh të transportueshme, për pasojë makinat janë rrëmbyer dhe aksesi në rrugë është i pamundur.