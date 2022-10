Moti i keq në Kretë/ Rrugët janë kthyer në “lumenj”, makinat ngecin në baltë – Shikoni videon dhe fotot

Kreta është vënë në mëshirë të motit të keq orët e fundit. Një i vdekur dhe një i zhdukur në Agia Pelagia, rrugët e kthyera në lumenj, pronat e mbytura në baltë dhe probleme të rënda trafiku përbëjnë skenën e egër të motit.









Probleme në rrjetin rrugor janë shënuar në Sitia, për shkak të dukurive të forta të motit dhe reshjeve të forta që po vazhdojnë.

Në disa vende si në qytet ashtu edhe në rrethinat është shkaktuar akumulimi i një sasie të madhe uji dhe materialesh të transportuara, për pasojë makinat janë rrëmbyer dhe aksesi në rrugë është bërë i pamundur.

Videot janë tipike për situatën e vështirë në qytet…

Kujtojmë se më herët është dërguar një mesazh “112” për banorët e Lasithit, për të shmangur lëvizjet e panevojshme, pasi moti i keq që ka prekur Kretën është nisur drejt drejtimit.

Në mesazh thuhet: “Aktivizimi 112: Mot potencialisht i rrezikshëm gjatë 24 orëve të ardhshme në P.E. Lasithiou!!! Shmangni lëvizjet e panevojshme – Ndiqni udhëzimet e Autoriteteve”.

Vihet re se nëntë persona që ndodheshin në Muzeun Arkeologjik të Sitisë (tetë turistë dhe një roje) kërkuan ndihmën e Zjarrfikësve për të dalë përfundimisht i sigurt nga vendi dhe për të shmangur rreziqe të mëtejshme.

Një person i vdekur i bllokuar në një makinë në Agia Pelagia

Tragjedia ka ndodhur më herët në Agia Pelagia, Heraklion, me një burrë që humbi jetën dhe një grua tjetër që ishte me të të zhdukur, për shkak të motit të keq që “godi” zonën mëngjesin e së shtunës. Në të njëjtën kohë, në zonën bregdetare të Lygaria, në perëndim të Heraklionit, autoritetet vazhduan me shpëtimin e një gruaje e cila ishte në rrezik në makinën e saj dhe është në gjendje të mirë shëndetësore. Në të njëjtën zonë ndodhen edhe 9 automjete të tjera të cilat janë larguar, ndërsa forcat e shpëtimit po kërkojnë nëse ka persona të tjerë në rrezik. Tashmë fronti drejtohej në lindje, në drejtim të Sitisë, ku sipas Zjarrfikësve, edhe atje janë fshirë automjetet.

Sipas informacioneve fillestare të Creta24 , ngjarja tragjike me 50-vjeçarin e vdekur ka ndodhur në zonën e Agia Pelagia, kur makina e tij është përfshirë nga pragjet e pragjeve. Zjarrfikësja konfirmoi se drejtuesi i mjetit është gjetur brenda mjetit dhe ka vdekur, ndërsa sipas informacioneve një grua që e shoqëronte është zhdukur dhe është në kërkim.

Kryetari i komunitetit të Agia Pelagia në Heraklion të Kretës, Giorgos Pediotis foli për protothema.gr, duke thënë: “50-vjeçari fatkeq u përfshi nga ujërat e vrullshëm që kishin materiale të futura dhe u bllokua në makinën e tij. , me pasojë vdekjen e tij. Brenda makinës ndodhej edhe një grua, të cilën e kërkojmë. Jam në vendngjarje me djalin e saj dhe zjarrfikëset dhe po e kërkojmë. Situata është e vështirë në këtë kohë. Njerëzit nuk patën kohë të reagonin, fatkeqësitë janë të mëdha”.

Sipas raportimeve të mediave vendase, makina ka ngecur në kanalin e projektit kundër përmbytjeve, të realizuar nga Bashkia Malevizio. Në operacionin për gjetjen e gruas së zhdukur po marrin pjesë edhe zhytës, ndërsa kërkimet janë shtrirë deri në det.

Në të njëjtën kohë, sipas dëshmive që kanë mbërritur tek autoritetet, banorët e zonës kanë parë një person tjetër të marrë nga ujërat e vrullshme, pa u bërë të ditur detaje të tjera.

Informacione të pakonfirmuara thonë se janë në kërkim edhe dy persona të tjerë.