‘Ora e ndëshkimit po afron’/ Endrit Braimllari: Asfalti elektoral nuk do ndihmojë!

Sekretari organizativ i Partisë së Lirisë Endrit Braimllari, ka deklaruar se ka nisur puna për të asfaltuar rrugë duke qenë se po afrohen zgjedhjet vendore.









Me anë të një postimi në Facebook, Braimllari u shpreh se qytetarët do të ndëshkojnë me votë dhe se ora e ndëshkimit po afron.

Braimllari u shpreh se kryetari i bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, është kujtuar vetëm pas 8 viteve në detyrë për problemet e qytetarëve, pasi deri tani i ka shërbyer interesave të oligarkëve.

POSTIMI I PLOTË:

Veliaj i kullave dhe i betonit braktiset nga qytetarët, nis asfaltimet elektorale Pasi në gati 8 vite në krye të Bashkisë së Tiranës, kryebashkiaku dështak i shërbeu interesave të tija personale dhe atyre të oligarkëve, tashmë në fund të mandatit të tij është kujtuar për qytetarët. Bashkia e drejtuar prej tij njoftoi hapjen e një procedure tenderimi me vlerë 1 miliardë lekë (pa TVSH) apo rreth 8.5 milionë euro për të ndërhyrë në rrugët që ndodhen në 11 njësitë administrative të kryeqytetit dhe në lagjet 12,13 dhe 14, të cilat prej vitesh nuk kanë parë asnjë investim. Në fakt edhe kësaj here Veliaj nuk ka si synim përmirësimin e kushteve të jetësës së qytetarëve, por interesin e tij elektoral I gjendur gjithmonë e më i braktisur nga qytetarët e Tiranës, ashtu siç ka bërë në çdo palë zgjedhje, Veliaj ka vendosur që edhe në zgjedhjet e ardhshme vendore t’i varë shpresat te mashtrimi i qytetarëve nëpërmjet asfaltit elektoral. Por më kotë, pasi qytetarët e Tiranës e kanë të qartë se qendrimi Veliajt në krye të bashkisë do të thotë më shumë kulla e beton dhe më pak lulishte e gjelbërim. Ndaj as asfalti elektoral nuk do ta ndihmojë, pasi qytetarët do ta ndëshkojnë me votë. Ora e ndëshkimit po afron.