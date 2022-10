Ratajkowski nuk është e vetmja biseksuale/ Rita Ora dhe 15 të famshëm kanë zbuluar publikisht seksualitetin e tyre

Shumë pikëpyetje janë ngritur ditët e fundit nga postimi enigmatik i Emily Ratajkowski dhe implikimi që ajo la për seksualitetin e saj.









Modelja 31-vjeçare kishte ripostuar një video në llogarinë e saj personale në TikTok, në të cilën një grua pyet një tjetër: “A je biseksuale, a ke një divan prej pelushi të gjelbër?”. Në postim, përdoruesi që merr pyetjen tregon divanin e saj të gjelbër prej pelushi, për të cilin shumë besojnë se është konfirmimi i saj se ajo është biseksuale.

Ratajkowsk, nga ana e saj , e rishpërndau videon dhe pa thënë asnjë fjalë i drejtoi divanit të saj jeshil prej pelushi përpara se të buzëqeshte në kamerë dhe t’i hidhte një vështrim dinak.

Ky publikim, i kombinuar me një deklaratë të saj të mëparshme, ku shpjegonte se “nuk do t’i vinte kurrë etiketë vetes”, ka krijuar përshtypjen se modelja nuk ka dëshirë vetëm për meshkuj.

Megjithatë, shumë prej të famshmëve të Hollivudit viteve të fundit po dalin dhe flasin hapur për dëshirat e tyre romantike. Nga Megan Fox tek Drew Barrymore, nuk janë të paktë ata që nuk i pëlqejnë “stereotipet” e gjinisë, për sa i përket orientimit të tyre seksual dhe deklarohen publikisht biseksualë.

Cara Delevingne

Modelja dhe aktorja e njohur ndërkombëtarisht foli për Variety në qershor 2020 dhe shpjegoi për herë të parë se ajo identifikohet si panseksuale, megjithëse në të kaluarën ajo hezitonte të jepte një përkufizim specifik për seksualitetin e saj: “Mendoj se kam qenë gjithmonë panseksuale. Pavarësisht se si dikush e përkufizon veten, nëse është “ata” apo “ai” apo “ajo”, unë dashurohem me atë person dhe kjo është e gjitha. Unë jam i tërhequr nga njerëzit”, tha ai.

Megan Fox

Në vitin 2011, Megan Fox konfirmoi biseksualitetin e saj në një intervistë me Esquire: “Unë mendoj se njerëzit lindin biseksualë dhe më pas bëjnë zgjedhje nënndërgjegjeshëm bazuar në presionet sociale. Nuk kam asnjë dyshim që jam biseksuale”, tha aktorja.

Amber Heard

Amber Heard, e cila ka qenë në qendër të vëmendjes që kur humbi gjyqin e saj të profilit të lartë me Johnny Depp, ka qenë hapur biseksuale për disa kohë tani. Ajo diskutoi këtë aspekt të identitetit të saj seksual në ELLE në vitin 2010: “Nuk doja të dukesha sikur fshihja diçka. Nuk e fsheh dhe nuk më vjen turp”.

Angelina Jolie

Angelina Jolie foli për biseksualitetin e saj në një intervistë në vitin 2003: “U habita kur papritmas pata këto ndjenja që kisha për një burrë, për një grua dhe doja ta puthja dhe ta prekja. Isha e hapur për të qenë biseksuale sepse doja që njerëzit të dinin se isha në një marrëdhënie monogame. Unë fola për këtë sepse zbulova diçka të mrekullueshme dhe mendova se njerëzit duhet të dinë për përvojën time dhe se ishte e vërtetë dhe shumë normale”. Aktorja kishte qenë në një lidhje me aktoren Jenny Shimizu, për të cilën tha se mund të ishte martuar nëse nuk do të ishte martuar me bashkëshortin e atëhershëm Billy Bob Thorton. Megjithatë në një intervistë tjetër ajo kishte përmendur: “Unë i kam dashur femrat në të kaluarën dhe kam fjetur me to. Unë mendoj se nëse e doni dhe dëshironi të kënaqni një grua, veçanërisht nëse jeni vetë një grua, atëherë patjetër që dini t’i bëni gjërat në një mënyrë të caktuar”.

Drew Barrymore

Drew Barrymoreajo doli në një intervistë për Revistën Contact duke thënë: “A më pëlqejnë femrat seksualisht? Po. Plotësisht. Gjithmonë e kam konsideruar veten biseksuale… e dua trupin e femrës. Unë mendoj se një grua dhe një grua së bashku janë të bukura, ashtu si një burrë dhe një grua së bashku janë të bukur”.

Bella Thorne

Në vitin 2016 përmes Twitter, Bella Thorne njoftoi se është biseksuale. Aktorja i kishte shkruar thjesht “po” një ndjekësi që e pyeti nëse është biseksuale apo jo. Megjithatë, ajo kohët e fundit vuri në dukje se nuk identifikohet më me atë etiketë: “Unë jam në të vërtetë panseksuale dhe nuk e dija këtë. Dikush të më shpjegojë në thellësi se çfarë është. Ju pëlqen ekzistenca. Ju pëlqen ajo që ju pëlqen. Nuk duhet të thuash vajzë apo djalë, ai apo ajo apo ata apo të dyja. Ju pëlqen fjalë për fjalë një personalitet, një krijesë,” shpjegoi ai në “Good Morning America”.

Kristen Stewart

Kristen Stewart, e cila ishte në një lidhje me yllin e saj të ‘Twilight’ Robert Pattinson për vite me rradhë, doli si biseksuale në vitin 2017, duke i thënë Guardian: ‘Nuk kam turp apo konfuzion. Gjërat kanë ndryshuar. Dhe jo vetëm me mua – ne mund ta inkurajojmë vërtet këtë prirje të re të pranimit dhe të ndërtojmë mbi të.”

Michelle Rodriguez

Michelle Rodriguez zbuloi në vitin 2015 se ajo është e tërhequr nga burrat dhe gratë. “Kam shkuar në të dyja drejtimet. Unë bëj çfarë të dua. Burrat janë intrigantë. Po ashtu edhe pulat”. Kur u pyet më vonë për vendimin për t’u hapur për jetën e saj të dashurisë, Rodriguez këmbënguli: “Po plakem. Do të jem e thërrmuar dhe e papërdorshme. Doja të jem e sinqertë për atë që jam dhe të shihja se çfarë do të ndodhte”.

Lady Gaga

Lady Gaga doli si biseksuale në një intervistë me Barbara Walters në vitin 2010. Këngëtarja ekscentrike jo vetëm që është shfaqur si biseksuale, por ka shkruar një këngë për të. Siç kishte thënë ajo në një koncert në Palm Springs, kënga “Poker Face” ishte frymëzuar nga biseksualiteti. Ideja e këngës është se një grua bën seks me një burrë ndërsa fantazon për një grua. “Nuk po gënjej se jam biseksuale dhe më pëlqejnë femrat dhe kushdo që dëshiron të mendojë se po e bëj për arsye marketingu gënjen. Ky jam dhe kush kam qenë gjithmonë”.

Fergie

Në vitin 2010, këngëtarja e Black Eyed Peas vendosi të dilte publikisht dhe të fliste për të kaluarën e saj romantike dhe biseksualitetin e saj: “Gjëja qesharake është se unë kam qenë shumë e hapur dhe e sinqertë për këtë, që në fillim. Kur e shpalla të gjithë u sollën sikur të ishte një trend i ri. Megjithatë, nëse ktheheni katër apo pesë vjet pas, do të gjeni njerëz të tjerë biseksualë”.

Amber Rose

Amber Rose, e cila ishte në një lidhje me Kanye West para martesës së tij me Kim Kardashian, iu drejtua seksualitetit të saj në një intervistë të vitit 2009 me AfterEllen.com duke thënë: “Jam jashtëzakonisht e hapur për seksualitetin tim. Mund të jem i dashuruar me një grua, mund të jem i dashuruar me një burrë”.

Evan Rachel Wood

Ylli i “Westworld” deklaroi biseksuale për audiencën e saj përmes një postimi në Twitter në 2012: “Unë vetë jam biseksuale dhe gjithmonë “bëja shaka” kur Miley Cyrus më jepte “viba” homoseksuale. Nuk është keq!”.

Sia

Sia doli si biseksuale në gusht 2013, duke postuar në Twitter: “Unë jam queer. Nuk identifikohem realisht si lezbike, sepse kryesisht jam takuar me meshkuj. Por patjetër që jam takuar me femra”.

Anna Paquin

Ylli i “True Blood” foli hapur për biseksualitetin e saj dhe e bëri zbulimin në një event për fushatën Give a Damn, e cila synonte të promovonte barazinë e homoseksualëve, lezbikeve, biseksualëve dhe transgjinorëve. Asokohe ajo shprehej në mënyrë karakteristike: “Unë jam biseksuale dhe kjo është në rregull”.

Rita Ora

Pasi u kritikua për performancën e saj në këngën e saj ‘Girls’, Rita Ora u përgjigj duke u shfaqur si biseksuale: ‘Vajzat janë shkruar për të përfaqësuar të vërtetën time dhe është një rrëfim i saktë i një eksperience shumë reale dhe të sinqertë në jetën time. Unë kam qenë i përfshirë në mënyrë romantike me gra dhe burra gjatë gjithë jetës sime dhe ky është udhëtimi im personal”, shkroi ai në Twitter në vitin 2018.