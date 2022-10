“S’e njihja, s’di gjë”/ U arrestua si bashkëpunëtore në vrasjen e Martin Çeços, ç’deklaronte Tina pas krimit!

Një 18-vjeçare është arrestuar në lidhje me vrasjen e të riut Martin Çeço, ngjarje e ndodhur më 18 qershor në fshatin Kolanec. Operacioni “Marjani” ka çuar në pranga Martina Pajollarin, e dyshuar si bashkëpunëtore në vrasjen e Martinit dhe e përfolur se kishte lidhje me të riun.









Policia ka arritur të sigurojë provat e mjaftueshme që vërtetojnë se kjo shtetase ka bashkëpunuar me 3 autorët e arrestuar më herët, Valter dhe Edlir Mollaj dhe Bleti Angjo, që vuajnë dënimin në burgun e Drenovës. Martina Pajollari dyshohet se ka qenë vajza e lidhur me viktimën, por edhe në një lidhje të dyfishtë me Valter Mollajn, autori i vrasjes.

Tre burrat në bashkëpunim me njëri-tjetrin e kanë dhunuar e më pas e kanë hedhur trupin e pajetë në rezervuarin e Kolanecit në Maliq.

DËSHMIA E SAJ PAS VRASJES SË ÇEÇOS:

Tina Pajollari pranonte se Martin Çeço i kishte shkruar në rrjetet sociale por ajo thotë se nuk e njihte të ndjerin dhe se celularin ia ka sekuestruar policia për llogari të hetimeve ku dhe është bërë kqyrja e bisedave me mesazhe. Vetë Tina, por edhe nëna e saj, mohuan në intervistën televizive për një lidhje me komshiun e tyre Valter Mollaj.

Ato pranuan vetëm se Valter Mollaj dhe familja e tij i kanë ndihmuar dhe se Tina punonte në stallën e tyre dhe ndihmonte me lopët. Gjatë intervistës, adoleshentja degjohej vetem te thotë:“jo”, “nuk di gje”, “nuk e njihja Martinin”, “nuk kam frike”, “nuk me ka kercenuar njeri” dhe te mohoje cdo perfshirje ne ngjarjen e rende.