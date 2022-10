Sharon Stone rikthen fotografinë e saj nga filimi ‘Basic Instict’ i vitit 1992

Sharon Stone lindi në një familje konservatore me një baba të rreptë dhe ishte e dyta nga katër fëmijët. Sidoqoftë, kjo nuk e pengoi atë të studionte shkrimin krijues dhe artet e bukura, të merrej me drejtësi për një kohë dhe përfundimisht të hynte në konkurset e bukurisë (në të cilat fitoi vendin e parë) për të ndjekur ëndrrën e saj të madhe – aktrimin.









Në vitin 1990 merr pjesë në filmin “Total Reset” me Arnold Schwarzenegger dhe në vitin 1992 ajo bëhet e njohur në mbarë botën si “Catherine Tramell” nga filmi “Basic Instinct”.

Ajo së fundmi e ka kujtuar atë kohë në një postim. Ajo, e cila është mjaft aktive në rrjetet sociale dhe përmes tyre përpiqet të ndërgjegjësojë çështjet e mbrojtjes së mjedisit dhe të drejtave të njeriut, ka postuar një foto të vitit 1992.

Në portret e shohim duke e parë në objektiv me flokët e ngritur me tufa që i binin mbi fytyrë, duke u stiluar si shumë popullor në atë kohë. Kjo nuk është hera e parë që Sharon Stone i referohet këtij filmi të veçantë. Më herët gjatë vitit ajo kishte postuar një video, ku prezantoheshin skena nga projekti, me rastin e 30 vjetorit të publikimit. Në të vërtetë, ajo ka folur edhe për momentin më të sikletshëm për të në film.

Aktorja 64-vjeçare nuk e humb dashurinë për jetën, ndërsa kujdeset për trupin dhe lëkurën e saj duke mbetur mbresëlënëse. Çdo paraqitje e saj bëhet temë diskutimi, siç ndodhi herën e fundit në Festivalin e Filmit në Kanë, ku zgjodhi një krijim të mrekullueshëm në ngjyrën bardheblu, i cili “transformohej” në tapetin e kuq, teksa ecte.

