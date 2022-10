Do të festonte ditëlindjen e 28, Barbana rrëqeth me fjalët për Ergin: Do jepja edhe jetën…

Sot do të festonte ditëlindjen e tij të 28-të. Kanë kaluar plot gjashtë vite që nga aksidenti fatal me motor ku humbi jetën këngëtari Ergi Dini.









Barbana Dini motra e tij nuk lë rast pa e kujtuar vëllanë e saj të ndjerë.

As sot në ditëlindjen e tij e 28-të. Në këtë ditë të vështirë për këngëtaren, ajo sërish ka mbledhur forcat dhe i ka dedikuar fjalët më rrëqethëse, Ergit.

“Sot është ditëlindja jote ëngjelli im, Ergi! Sot do jepja gjithçka,edhe jeten time, të isha duke festuar per ty,por gjithçka ndjej dhe kam është një dhimbje dhe mall që më gërryen shpirtin çdo ditë. Edhe lumturia nuk është lumturi pa ty…Nga njëra anë kanë ndryshuar shumë gjëra në jetën time,nga ana tjetër nuk ka ndryshuar asgjë…mungon TI pika ime e dobët, që më “detyroi” të bëhem e fortë!”, -shkruan Barbana krahas një fotoje me Ergin.

Kujtojmë që nëntorin e vitit 2016, bashkë me fituesin e X-Factor mbeti i vdekur në vend edhe drejtuesi i motorit, Klejdi Halili asokohe 21-vjeç.

Ndërsa pak kohë më parë, Barbana Dini ka bërë publike lidhjen e saj të dashurisë me biznismen me origjinë nga Shkodra, Elio Parubin.

