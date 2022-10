VIDEO/ Joe Biden vë në siklet adoleshenten: Mos u lidh me asnjë djalë deri kur të jesh 30 vjeçe

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden ka bërë një koment të papërshtatshëm gjatë një takimi me disa adoleshentë në një shkollë në Kaliforni, i cili ka shkaktuar zemërim në rrjet dhe rivalët e tij.

Kreu i Shtëpisë së Bardhë u pa duke kapur për shpatulle një adoleshente, duke i kërkuar që të mos kishte asnjë lidhje serioze me asnjë djalë deri në moshën 30-vjeçare.

President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI

— Kalen D’Almeida (@fromkalen) October 15, 2022