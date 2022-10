Artisti britanik djeg mijëra vepra të tijat, tregon detaje të projektit (VIDEO)

Artisti britanik Damien Hirst është ndër gjigantët e shumtë të botës së artit që i kanë vënë flakën punës së tij, duke djegur 1000 vepra të tij të artit. Ai e transmetoi ngjarjen në Instagram dhe do të djegë mijëra vepra të tjera arti.









Është pjesë e projektit të tij “The Currency”. Ai përbëhet nga një koleksion prej 10,000 NFT. Çdo zheton jo i këmbyeshëm korrespondon me një pikturë fizike që paraqet pikat e tij shumëngjyrëshe, të bëra nga bojë smalti në letër të punuar me dorë. Pjesët fillimisht ishin në dispozicion për 2,000 dollarë, e cila është e përballueshme në krahasim me atë për të cilën dihet se puna e Hirst-it ka pasur.

“Shumë njerëz mendojnë se jam duke djegur miliona dollarë art, por nuk po djeg, po përfundoj transformimin e këtyre veprave të artit fizik në NFT duke djegur versionet fizike”, shkroi Hirst në një mbishkrim në Instagram. “Vlera e artit dixhital ose fizik, e cila është e vështirë të përcaktohet në kohën më të mirë nuk do të humbet, do të transferohet në NFT sapo të digjen”.

Një vit pasi blenë një copë nga “The Currency”, koleksionistët duhej të bënin një zgjedhje. Ata ose mund të merrnin pikturën, që do të thotë se do të humbnin NFT-në, ose të mbanin NFT-në, që do të thotë se piktura do të digjej.

Një NFT është një identifikues dixhital që konfirmon origjinalitetin dhe pronësinë e një objekti të prekshëm ose dixhital. Ajo vepron si një lloj marrjeje dhe unike e saj e bën atë të vlefshëm.

Në tregun e artit bashkëkohor, arti tregtohet si një aktiv dhe shihet si një instrument financiar, tha regjisori Nathaniel Kahn për NPR në 2018. NFT-të janë një lloj i ri aseti që mund të komodohet. Energjia që duhet për t’i krijuar ato i ka bërë ato jashtëzakonisht të këqija për mjedisin.

Shumë komente në postimin e Hirst në Instagram për djegien ishin kritike. “Sidoqoftë, gjithçka ka të bëjë me paratë”, ka shkruar një përdorues. “Strategji interesante e maksimizimit të gjurmës së karbonit për këtë koleksion,” shkroi një tjetër.

