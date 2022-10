E RËNDË/ Ishte duke performuar në skenë, humb jetën këngëtari i njohur (VIDEO)

Këngëtari Michael Benjamin, i njohur ndryshe me emerin e artit Mikaben, humbi jetën mbrëmjen e djeshme gjatë performancës së tij në një konver në Accor Arena në Paris.

Lajmin për ndarjen e tij nga jeta e bëri menaxheri i koncertit. Benjamin u nda nga jeta në moshën 41-vjeçari pasi teksa ishte duke performuar në skenë më grupin muzikor Haitian, Kmpa Carimi, papritur u ndje keq.

Menjëherë atij ju dha ndihma e parë, mirëpo nuk arriti të mbijetonte. Koncerti u ndërpre menjëherë, ndërkohë sipas videove të publikuara në rrjet shihet teksa këngëtari u rrëzua papritur teksa po largohej nga skena.

pic.twitter.com/edUsXuMJOV

— TAKE THE JAB AND OBEY SHEEP (@TakeJab) October 16, 2022