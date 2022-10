“Ishte shumë keq…”/ George Clooney rrëfen momentin e sikletshëm kur puthi Julia Roberts në sy të bashkëshortes!

George Clooney tregoi momentin e sikletshëm, kur duhet të puthte miken dhe kolegen e tij në sy të bashkëshortes. Para se t’ju shkojë mendja për keq, gjithçka ndodhi për filmin më të ri të aktorëve, “Ticket to Paradise” dhe ku aktorit i duhej të xhironte në Australi dhe gruaja e tij, Amal Clooney dhe binjakët e tyre 5-vjeçarë shkuan për ta mbështetur. Clooney tregoi se atij dhe Roberts iu desh të putheshin, ndërkohë që Amal dhe binjakët po i shihnin.

“Ndodhi kur gruaja dhe fëmijët erdhën të më vizitonin”, tha aktori.

“Dua të them, ishte hera e parë kur erdhën për të më vizituar”, shtoi Julia dhe ishin: “Babi, oh, halla Juju dhe ne ishim “nxirrini jashtëë!”, tha aktorja, duke treguar edhe marrëdhënien e ngushtë që ka me George dhe familjen e tij. “Ishte shumë keq. Ç’po bën babi? Ç’është kjo?”, u shpreh Clooney, duke treguar edhe “shqetësimin” e fëmijëve.

Sigurisht, edhe batuat nuk munguan. Julia tha se “ishte si të puthësh shokun tënd të ngushtë” dhe Clooney u kundërpërgjigj: “Ti e di që unë jam vlerësuar 2 herë si “Burri Më Seksi?”.