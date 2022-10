Kriza energjetike/ Komisioni Europian propozon një platformë për furnizime të përbashkëta të detyrueshme me gaz dhe reduktim të konsumit

Pak para prezantimit të propozimit të Komisionit Evropian për ndërhyrjet energjetike të martën, komisionerët e BE-së dhe krerët e zyrave të komisionerëve u informuan dhe miratuan paketën që do të jetë baza e diskutimit të liderëve për Këshillin Evropian.









Ndër masat që cilësohen, sipas informacioneve, është një platformë për furnizim të përbashkët me gaz natyror si dhe reduktimi i kërkesës për gaz natyror.

Në mënyrë të detajuar në paketë përfshihen:

– Platforma për furnizim të përbashkët me gaz natyror, siç është bërë me furnizimin me vaksina. Në fakt, propozimi përfshin një dispozitë për prokurim të detyrueshëm deri në një përqindje të stoqeve nga shtetet anëtare.

– Reduktimi i kërkesës për gaz natyror në baza horizontale. Komisioni po shqyrton propozimin për të bërë të detyrueshëm kufirin e reduktuar të konsumit prej 15%.

– Mekanizmi i solidaritetit ndërmjet vendeve të BE-së në rast se një shtet anëtar falimenton. Për një shtet anëtar që falimenton, domethënë, do të jetë e mundur të blejë nga një tjetër me një çmim të favorshëm.

– Ndërhyrje në çmimin e LNG-së, me një lloj tavani, që ndikon pas indeksit TTF.

Ndërkohë, si masë e fundit propozohet një tavan dinamik i çmimeve të gazit natyror me një horizont kohor dhe kushte specifike.