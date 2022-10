Victoria dhe David Beckham, foto në një darkë romantike në Nju Jork, shuhen zërat se mund të ketë ndarje mes tyre

Zyrtarisht, duke i dhënë fund thashethemeve të ndarjes, vijnë fotot e reja të Victoria dhe David Beckham nga darka e tyre romantike në Nju Jork. Gjithçka nisi kur Victoria Beckham hoqi tatuazhin, të cilin e kishte bërë në shenjë dashurie për David Beckham, dhe mediat e Hollivudit filluan të flasin për mundësinë e shfaqjes së “reve” në martesën e tyre.









Të kapur për dore dhe të dashuruar, ata u kapën duke dalë nga një restorant pasi shijuan një vakt romantik. E veshur me syze dielli dhe një fustan elegant jeshil, Victoria Beckham u buzëqeshi fotografëve. Në përputhje me rrethanat, ish-futbollisti ndërkombëtar, simpatik me një kostum blu, shoqëroi gruan e tij.

Krahas fotove që erdhën për të vënë një vijë të kuqe në “gjuhët e këqija” të Hollivudit, Victoria Beckham sapo u ndezën thashethemet se çifti donte të ndahej, ajo kishte mohuar gjithçka, me një intervistë.

Arsyeja pse i ka zhdukur nga dora inicialet e ish-futbollistit është estetike. “Ato thjesht nuk më duken aq mirë. Nuk do të thotë asgjë më shumë se kaq”, tha ajo, duke shtuar: “Mendoj se mediat filluan të spekulonin se unë do të largohesha nga bashkëshorti im. Jo, thjesht u mërzita nga tatuazhi. Është kaq e thjeshtë”.

Beckham theksoi gjithashtu se disa nga tatuazhet, të cilat ajo i kishte bërë “shumë shumë kohë më parë”, kishin filluar të zbeheshin dhe të merrnin një ngjyrë “një lloj blu”, kështu që heqja e tyre ishte e radhës.