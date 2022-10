Ftohjet/ 7 mënyra për të mos “u prekur”

Ne kalojmë dy vjet e gjysmë të jetës sonë duke pirë pije të nxehta për shkak të viruseve të dimrit. Më shumë bezdisëse sesa kërcënuese, mund të na shqetësojnë më pak nëse marrim masat tona.









Zakonisht fillon me një shqetësim në fyt, teksa gëlltisim… Brenda pak orësh ose të nesërmen hunda “mbushen” dhe fillon të rrjedhë. Në të njëjtën kohë, koka dhemb, humori “bie” dhe gjumi është i vështirë për shkak të rrjedhjes së hundës. Është vlerësuar se të rriturit mblidhen 2-5 herë në vit, ndërsa fëmijët e moshës shkollore pak më shpesh, 7-10 herë në vit – sepse mbrojtja e tyre ende nuk është zhvilluar. Për fat të mirë, ka mënyra për të shmangur të ftohtin e bezdisshëm.

Këshilla për të mos u prekur nga gripi

Qëndrojmë larg ftohjes. Meqenëse pikat e lëshuara nga kollitja ose teshtitja arrijnë një distancë prej më shumë se 4.5 metra brenda një sekonde, është mirë të mbani një distancë të sigurt. Vetëkuptohet që nuk shtrëngojmë duart dhe as përqafojmë askënd që është dukshëm i bashkuar.

Ne flemë mirë. Një kusht i domosdoshëm për forcimin e mbrojtjes së organizmit janë orët e mjaftueshme të gjumit (7-9 orë në varësi të nevojave tona). Nëse zgjohemi duke u ndjerë sikur kemi fjetur mjaftueshëm, nuk ka nevojë të shqetësohemi.

Ajrosim hapësirat e mbyllura. Mbipopullimi në ambiente të ajrosura keq është një fushë e përshtatshme për transmetimin e viruseve në muajt e dimrit. Ndaj sigurohemi që të ajrosim hapësirat ku kalojmë shumë orë çdo ditë.

Ne vishemi ngrohtësisht, por jo rëndë. Le të përpiqemi të veshim rroba mjaft të ngrohta, por jo të rënda, në mënyrë që t’i heqim ato një nga një kur është e nevojshme. Gjithashtu është mirë të shmangni ndryshimet e papritura të temperaturës.

Shmangni mbipopullimin. Brenda autobusit dhe metrosë ne mbajmë gjithmonë maskë – gjithsesi nuk lejohet të udhëtoni me to pa maskë – dhe shmangim hapësirat e mbyllura, me ventilim të pamjaftueshëm dhe mbipopullim.

Lani duart shpesh. Ndoshta masa më e rëndësishme për të parandaluar transmetimin e viruseve është larja e mirë e duarve për të paktën 20 sekonda me sapun dhe ujë. Nëse nuk kemi ujë të rrjedhshëm dhe sapun në dispozicion, atëherë mund të përdorim disa xhel antiseptik ose peceta pastrimi. Është gjithashtu mirë të kujtojmë se nuk duhet ta prekim fytyrën me duar.

Bëni stërvitje. Aktiviteti fizik është jetik për një sistem të fortë imunitar. Ekspertët rekomandojnë 20 deri në 30 minuta ushtrime ditore. Mundësia më e thjeshtë është ecja e përditshme.