Me Jursin e ardhur në Tiranë nga Shkodra, Veliaj uron të rinjtë për vitin e ri akademik: Bekime dhe përqafime

Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka uruar studentët me rastin e fillimit të vitit të ri akademik. Në një video ku shfaqet bashkë me një djalë të ri nga Shkodra që ka ardhur në Tiranë, Veliaj uron të gjithë të rinjtë.









“Mirëmëngjes dhe suksese për Jursi Temali dhe gjithë studentët që sot nisin vitin akademik! Bekime dhe përqafime”, shkruan Veliaj krahas fotos.

Jursi ka vetëm një muaj që ka ardhur në kryeqytet dhe ka nisur punën e tij të parë. “Jam me Jusi Temalin, është me origjinë nga Shkodra, ka vetëm një muaj në Tiranë, si i ri dhe sot ishte dita e parë e punës, por po ta dëgjoje si fliste te stenda e vet këtu te Korpusi universitar ku janë të gjithë bizneset, dukej sikur kishte nja 10 vjet që merrej me marketing apo thua se ishte biznesi i vet. Si i thonë, “ kush është shkodran, tana i ban”. Mirë se të vini.