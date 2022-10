Lufta në Ukrainë/ Pse Rusia godet me një “dron kamikaz” nga Irani

Terrori u kthye në Kiev të hënën në mëngjes, një javë pas breshërisë vdekjeprurëse të 10 tetorit, kur u zhvillua faza e parë e hakmarrjes së Vladimir Putin për shpërthimin në urën Kerç në Krime. Sulmi i sotëm në qendër të Kievit sërish në shënjestër të ndërtesave të banimit u krye nga dronët iranianë, Shaded-136, të cilëve u është dhënë titulli “Dron kamikaze”.

Sipas të dhënave të fundit nga kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, 18 persona u çliruan nga një ndërtesë apartamentesh me dy të tjerë të bllokuar nën rrënoja.

Në të njëjtën kohë, Forcat Ajrore të Ukrainës njoftuan se kishin shkatërruar dhjetëra dronë kamikaze në Ukrainën jugore dhe lindore. Sipas të njëjtit njoftim, sulmet e së hënës më së shpeshti kishin në shënjestër strukturat kritike si zyrat dhe infrastrukturën e energjisë elektrike.

Kyiv under massive Shahed drone attack; explosions are heard. Air defense reportedly shot down. Reportedly, a building is on fire after drone impact

